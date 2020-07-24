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Ночевка - всего 12 рублей, байдарки, удивительная природа. Что предлагают путешественникам в «Прибужском Полесье»
24.07.2020 08:02 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Информационно-экологический центр
Наше путешествие начинается с информационно-экологического центра, который был создан в 2013 году и находится в сердце заказника «Прибужское Полесье» в деревне Леплевка, Брестского района, Брестской области. В 5 километрах на юго-запад от него находится таможенно-пограничный пункт пропуска «Домачево», а в 25 километрах южнее – граница с Украиной.
Примерно на расстоянии 2-3 километров от Леплевки вдоль всего заказника до Бреста с юга на север протекает река Западный Буг. Но поскольку она находится за пограничной полосой, к реке можно попасть только по специальному пропуску.
- Полякам повезло больше, потому что в отличие от белорусов они имеют доступ к реке, - говорит Сергей Скакун, ведущий специалист ГПУ «Республиканский заказник «Прибужское Полесье». – Поэтому когда мы организовываем водные маршруты на байдарках по реке, нам приходится плотно работать с пограничниками, согласовывать с ними все действия, места вылазок для отдыха и ночевок и двигаться по реке, придерживаясь правого берега русла реки с белорусской стороны. В группах на байдарках часто бывают и поляки. Правда, в последние годы в сезон организовывается не более одного маршрута. За 2-3 дня мы проходим по реке около 75 километров.
В 2003 году на базе заказника создан биосферный резерват «Прибужское Полесье», площадь которого значительно больше самого заказника и составляет более 48 тысяч гектаров.
В 2004 году резерват «Прибужское Полесье» получил официальный статус биосферного резервата ЮНЕСКО. В 2012 году вошел в состав трансграничного биосферного резервата «Западное Полесье», расположенного на территории Беларуси, Украины (биосферный резерват «Шацкий») и Польши («Полесский национальный природный парк»).
Информационно-экологический центр создавался для управления территориями заказника «Прибужское Полесье». Вот так он выглядит с 2016 года.
- Пруд также используется как испытательный полигон для туристов, которые ни разу не сидели в байдарке. Здесь мы тренируемся. Леплевке уже почти 300 лет, и она славится своими глинистыми грунтами. Местные жители добывали и использовали глину в строительных целях: обмазывали дома, замуровывали печи, делали посуду. В деревне есть небольшой краеведческий музей с образцами местной утвари. Да и название населенного пункта произошло от слов «лепить», «лепнина». В начале 70-х годов XX века здесь на большой протяженности вдоль границы построили дамбу, и Западный Буг перестал разливаться и влиять на припойменную часть. После мелиорации глинистых и суглинистых площадей стало меньше. При выкапывании пруда на территории нашего информационно-экологического центра обнажился тот самый глинистый почвенный горизонт, - рассказывает Сергей Скакун.
Туристы, которые хотят полюбоваться красотами первозданной природы заказника, сначала обращаются в информационно-экологический центр. Здесь им предлагают походы по различным маршрутам на один или несколько дней.
В центре есть пункт проката палаток, которые можно разбивать не только на огороженной территории, но и на специально обустроенных местах в лесных массивах заказника. Также можно взять на прокат байдарки, горные велосипеды. Как правило, туристы приезжают на отдых на выходные дни.
Информационно-экологический центр предлагает 5 велосипедных маршрутов, 2 водных и 2 пеших. Есть маршрут по Белому, Рогознянскому и Черному озерам. Также можно выбрать интересный маршрут «Тайны Белого озера».
Все они разные по протяженности. Например, северная часть кольцевого маршрута «Зеленый серпантин», который охватывает озера, составляет 50 километров, южная часть - 60 километров.
Хостел
При центре работает хостел, где туристы могут остановиться и переночевать. Он оформлен в стиле природно-экологической тематики и рассчитан на 14 мест. Сутки обходятся в 12 рублей.
Маршрут «Домачево – место трех культур»
Сергей Скакун провел нас по одному из самых востребованных велосипедных маршрутов «Домачево – место трех культур» протяженностью 17 километров, рассчитанный на 3-4 часа.
- Приграничное расположение Домачево способствовало проживанию в поселке людей разного вероисповедания. Здесь жили и православные, и католики, и протестанты, которых представляли голландцы. До Второй мировой войны также было очень много и евреев. Поэтому я бы сказал, что Домачево было местом даже четырех культур, - говорит наш гид.
Проходим по экологической тропе «Лесная речка», которая является своеобразным музеем природы под открытым небом, и выходим к реке Копаевка.
- Мы используем Копаевку в своем водном маршруте «Загадки угриного пути» протяженностью 7 километров. Сейчас речка довольно полноводная, в меру экстремальная, с большим количеством речных меандр (излучин) и коряг, поэтому хорошо подходит для водного маршрута, - рассказывает Сергей. – В засушливое лето она мельчает, и тогда этот маршрут либо сокращается, либо приостанавливается.
- Это очень печальная история о том, как 23 сентября 1942 года фашисты расстреляли ни в чем неповинных детей-сирот поляков, белорусов, русских, украинцев и евреев с воспитательницей. Место расстрела увековечили, и в 2005 году открыли здесь памятник. Он изготовлен по рисунку одной из учениц Домачевской школы Людмилы Шинкарчук, - говорит ведущий специалист центра.
- В нашем заказнике в долине Западного Буга гнездится одна из самых крупных в Беларуси популяций черного аиста, - дополняет гид.
Чтобы увидеть редких птиц, нужно делать специальные вылазки с проводником, знающим, в каких местах за ними можно наблюдать.
- Наш заказник отличается и большим разнообразием смешанных широколиственных лесов и растений. Здесь есть суходольные леса с преимущественным произрастанием сосен, есть низинные припойменные территории, где преобладает ольха, есть березовые рощи, грабовые леса. Все это способствует размножению различных животных и птиц, - дополняет специалист.
Среди животных наиболее часто встречаются европейский лось, дикий кабан, обыкновенный волк, орешниковая соня – небольшой пушной зверек, напоминающий миниатюрную белку и ведущий ночной образ жизни, серый заяц-русак, обыкновенная лиса.
На тропе построена вышка, с которой можно наблюдать за водоплавающими и хищными птицами. Если повезет, то можно увидеть серого лебедя, большую выпь болотную, красного коршуна, орлана-белохвоста (самая крупная хищная птица в Беларуси, размер крыльев у самца достигает до 2,5 метра), чайку озерную, утку белоглазую чернеть, красноголового нырка, крякву, скопу и других.
Поселок Домачево
Следующая наша остановка – поселок Домачево. Он известен не только благодаря расположенному здесь пограничному переходу. В этом населенном пункте больше 400 лет назад появились одни из первых протестантских общин – Нейдорф и Нейбров, основанные выходцами из Голландии. Местное население называло их голендерами.
Мы проехали к месту их поселения. Общины были весьма успешными. Однако в 1939 году оказались в пограничной полосе, и жителям пришлось покинуть обжитое место.
О протестантском прошлом Домачево сегодня напоминает памятник, установленный в 2017 году, а также некоторые надгробные памятные знаки на местном кладбище.
Это место примечательно и тем, что здесь растут одни из самых старых дубов, которым по 350-400 лет.
Сергей рассказывает, что раньше в долине Западного Буга было много дубов. Но во время мелиорации их пришлось вырубить и тем самым расширить посевные площади. Но несколько дубов, которым по 300 лет, сохранились.
Поселок известен и тем, что здесь находится одна из самых крупных в Беларуси деревянных церквей – Свято-Лукинская. Она построена в 1905 году. В церкви находятся иконы XVIII-XIX веков, а колокол подарен немецкой керхией. Она действующая и внесена в список историко-культурных ценностей Беларуси.
В поселке также находится Костел Девы Марии.
- Впервые Домачево упоминается в 1830 году. В те времена Костел уже был, но выглядел гораздо величественнее, чем сейчас. В годы Великой Отечественной войны он был разрушен, а после ее окончания несколько десятков лет здесь был кинотеатр, - дополняет специалист. – Во дворе костела установлен крест – памятник жертвам восстания 1863 года под предводительством Кастуся Калиновского.
Деревней Кобелка маршрут не заканчивается. В него входит еще и посещение деревни Рудня.
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Ночевка - всего 12 рублей, байдарки, удивительная природа. Что предлагают путешественникам в «Прибужском Полесье»
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