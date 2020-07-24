Ночевка - всего 12 рублей, байдарки, удивительная природа. Что предлагают путешественникам в «Прибужском Полесье»

Информационно-экологический центр

Наше путешествие начинается с информационно-экологического центра, который был создан в 2013 году и находится в сердце заказника «Прибужское Полесье» в деревне Леплевка, Брестского района, Брестской области. В 5 километрах на юго-запад от него находится таможенно-пограничный пункт пропуска «Домачево», а в 25 километрах южнее – граница с Украиной.

Примерно на расстоянии 2-3 километров от Леплевки вдоль всего заказника до Бреста с юга на север протекает река Западный Буг. Но поскольку она находится за пограничной полосой, к реке можно попасть только по специальному пропуску.