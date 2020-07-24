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Адвокаты Бабарико: Обвинение снова обжаловано - и по форме, и по существу

24.07.2020 09:39 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Адвокаты Виктора Бабарико Александр Пыльченко и Дмитрий Лаевский подали жалобу на имя генерального прокурора на недавно полученный ответ начальника отдела прокуратуры относительно обжалования обвинения, рассказали TUT.BY адвокаты.


Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Ответ начальника отдела прокуратуры был дан на жалобу защитников, которая подавалась 7 июля, — тогда адвокаты обжаловали обвинение, предъявленное Виктору Бабарико, оно нарушало право на защиту, поскольку не позволяло понять, какие именно действия инкриминируются.

— И вот мы получили ответ, он состоит из четырех предложений текста, из которых только два предложения касаются того, почему наша жалоба на обвинение не удовлетворена, что нельзя считать достаточным, ведь закон обязывает прокурора всесторонне проверить и оценить приведенные в жалобе доводы защитника. Поэтому теперь мы обжаловали и этот полученный ответ, и обвинение, приведя к ранее изложенным дополнительные доводы. Так что обвинение снова обжаловано — и по форме, и по существу, — рассказали защитники Бабарико.

Экс-претендента в президенты адвокаты Наталья Мацкевич и Дмитрий Лаевский посетили в четверг днем, когда еще не было известно о том, что Верховный суд отказал в возбуждении дела по его жалобе.

— Расскажем Виктору Дмитриевичу при следующей встрече. Но все эти сложности он воспринимает мужественно, — отмечают защитники.

 
 
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Защитники ранее получили ответ из прокуратуры, состоящий из четырех предложений текста, из которых только два предложения касаются того, почему жалоба адвокатов...
 
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