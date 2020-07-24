Время должников. Нацбанк урезает аппетиты кредитодателей

Источник материала: Tut.by

Национальный банк подготовил проект указа президента «О регулировании кредитных отношений, отношений финансовой аренды (лизинга)». Документ ограничивает штрафы банков и лизинговых компаний за несвоевременное погашение долгов. Проект указа надо внести на рассмотрение Александра Лукашенко в «сжатые сроки». Поэтому Нацбанк попросил коммерческие банки предоставить конструктивные предложения по нему не позднее 27 июля.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Указ подготовлен «с целью недопущения избыточной финансовой нагрузки на кредитополучателей и минимизации негативных последствий на развитие бизнеса, обусловленных повышенным влиянием внешних негативных факторов», говорится в обосновании, подписанном свежеиспеченным зампредом правления Нацбанка Илоной Ледницкой.

Проект указа не допускает «установление в кредитном договоре условий об уплате процентов за пользование кредитом в повышенном размере в случае невозврата (непогашения) кредитополучателем кредита в срок, а также взимание таких процентов».

При этом «неустойка (штраф, пеня) не может превышать суммы, рассчитанной исходя из величины неисполненного обязательства, умноженной на полуторакратный размер процентов за пользование кредитом, предусмотренных кредитным договором, и количество календарных дней, в течение которых не исполнено обязательство по кредитному договору».

В случае ненадлежащего исполнения в срок иных обязательств, вытекающих из кредитного договора, размер неустойки в год не может превышать по краткосрочным кредитам 20% от суммы предоставленного кредита, по долгосрочным кредитам — 10%.

Что касается договоров лизинга, то предполагается, что максимальный размер общей суммы лизинговых платежей не будет превышать стоимость предмета лизинга в 2 раза. В случае неисполнения денежных обязательств предельный размер суммы неустойки не может превышать половину суммы стоимости предмета лизинга.

Несоблюдение лизингополучателем срока исполнения обязательства по уплате лизингового платежа не более чем на три рабочих дня со дня наступления срока уплаты соответствующего платежа не является неисполнением им договора лизинга, говорится в проекте указа.

Не допускается также применение к лизингополучателю неустойки за досрочное расторжение договора и (или) досрочный возврат предмета лизинга по требованию лизингодателя.

В проекте указа оговаривается, что нормы документа не будут применяться при кредитовании с привлечением денежных средств от иностранных банков, имеющих целевое назначение иностранных и международных финансовых организаций, а также при консорциальном, синдицированном кредитовании с участием иностранных банков, иностранных и международных финансовых организаций.

Предполагается, что указ вступит в силу через три месяца после его официального опубликования и распространит свое действие на кредитные договоры, заключенные после его вступления в силу. При этом допускается, что «по письменному требованию кредитополучателей условия заключенных до вступления в силу настоящего указа кредитных договоров, не соответствующие положениям настоящего указа, должны быть пересмотрены в месячный срок со дня предъявления такого требования».

Эксперты связывают данные инициативы со сложностями бизнеса из-за ограничительных мер в условиях пандемии и болезненной реакцией властей на дело Белгазпромбанка. Недавно Александр Лукашенко потребовал усилить надзор за коммерческими банками. Президент посетовал , что банки не идут навстречу по реструктуризации старых долгов, хотя бы в качестве временной передышки до конца года, предъявляют избыточные требования.

— Боятся за свои, наверное, немалые бонусы и премии. Я еще раз, Павел Владимирович (Каллаур, глава Нацбанка. — Прим.TUT.BY), публично предупреждаю: забудьте про свои бонусы. Не вы лично, а коммерческие банки, которые я вам однозначно поручил взять под контроль. Никаких бонусов, премий. Там бедных нет. Это касается особенно этого года, — сказал белорусский лидер.

По словам экспертов, сейчас наступило время должников. В подтверждение своих слов они приводят указ № 291 «Об исполнении денежных обязательств», который Лукашенко подписал 23 июля. До конца 2020 года взыскивать деньги в бесспорном порядке с должников смогут только судебные исполнители.