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Второй этап реконструкции завершился на Лидской газонаполнительной станции

24.07.2020 10:14 — Новости Экономики | БT  
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Источник материала: БT

Модернизирован цех окраски, железнодорожная эстакада. Отметим, именно оттуда сжиженный газ в баллонах и автомобильных цистернах доставляют потребителям. Сегодня это все 17 районов Гродненской области. К слову, одновременно в подземном хранилище станции может храниться 960 тонн газа. 

Сергей Веретников, начальник газонаполнительной станции ПУ "Лидагаз": "Лет 10 назад здесь было немного мрачновато. Сейчас вы видите, что все здания и сооружения вписаны в общую концепцию, имеют очень привлекательный вид, для работающего персонала созданы идеальные условия работы, шикарные бытовые помещение. Забота о людях у нас на первом месте. В данный момент у нас работает 40 человек, 7 специалистов и служащих и 39 рабочих".

Куда еще не дошел природный газ? Где в Беларуси добывают голубое топливо и в каких объемах? И как госпрограммы стимулируют газификацию. Журналисты АТН готовят новую серию проекта "На контроле Президента". Эфир уже завтра - сразу после "Панорамы".
 
 
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Модернизирован цех окраски, железнодорожная эстакада. Отметим, именно оттуда сжиженный газ в баллонах и автомобильных цистернах доставляют потребителям. Сегодня...
 
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