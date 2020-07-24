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Второй этап реконструкции завершился на Лидской газонаполнительной станции
24.07.2020 10:14 — Новости Экономики | БT
Источник материала: БTМодернизирован цех окраски, железнодорожная эстакада. Отметим, именно оттуда сжиженный газ в баллонах и автомобильных цистернах доставляют потребителям. Сегодня это все 17 районов Гродненской области. К слову, одновременно в подземном хранилище станции может храниться 960 тонн газа.
Сергей Веретников, начальник газонаполнительной станции ПУ "Лидагаз": "Лет 10 назад здесь было немного мрачновато. Сейчас вы видите, что все здания и сооружения вписаны в общую концепцию, имеют очень привлекательный вид, для работающего персонала созданы идеальные условия работы, шикарные бытовые помещение. Забота о людях у нас на первом месте. В данный момент у нас работает 40 человек, 7 специалистов и служащих и 39 рабочих".
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Модернизирован цех окраски, железнодорожная эстакада. Отметим, именно оттуда сжиженный газ в баллонах и автомобильных цистернах доставляют потребителям. Сегодня...
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