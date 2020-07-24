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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Второй этап реконструкции завершился на Лидской газонаполнительной станции Модернизирован цех окраски, железнодорожная эстакада. Отметим, именно оттуда сжиженный газ в баллонах и автомобильных цистернах доставляют потребителям. Сегодня...

Модернизирован цех окраски, железнодорожная эстакада. Отметим, именно оттуда сжиженный газ в баллонах и автомобильных цистернах доставляют потребителям. Сегодня это все 17 районов Гродненской области. К слову, одновременно в подземном хранилище станции может храниться 960 тонн газа.Куда еще не дошел природный газ? Где в Беларуси добывают голубое топливо и в каких объемах? И как госпрограммы стимулируют газификацию. Журналисты АТН готовят новую серию проекта. Эфир уже завтра - сразу после