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Банковская карта с кешбэком на мобильную связь доступна в Беларуси

24.07.2020 11:16 — Новости Экономики | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Банковская платежная карта «МТС Деньги» с кешбэком на мобильную связь стала доступна для подключения во всех регионах Беларуси. Оформить и получить карту можно бесплатно в любом собственном салоне связи МТС.

С помощью карты «МТС Деньги» можно оплачивать любые услуги и совершать покупки, в том числе в режиме онлайн. Счет карты синхронизирован с балансом номера мобильного телефона, что позволяет получать кешбэк в размере 2,5% на услуги связи.

Состояние карт-счета владелец может отслеживать через приложение «МТС Деньги» или «Мой МТС». Кроме того, карта действует за рубежом и дает возможность пользоваться скидками, которые предусмотрены для владельцев Gold Mastercard.

Бесконтактная карта «МТС Деньги» — совместный проект компании МТС и Банка Дабрабыт. 

Подключить карту можно бесплатно во всех собственных салонах связи компании МТС. Подробнее об услуге смотрите здесь.

 
 
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Банковская платежная карта «МТС Деньги» с кешбэком на мобильную связь стала доступна для подключения во всех регионах Беларуси. Оформить и получить карту можно...
 
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