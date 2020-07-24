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Лукашенко: Всякие войны сейчас начинаются с уличных протестов, демонстраций, потом майданы

24.07.2020 14:27 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Всякие войны сейчас начинаются с уличных протестов, демонстраций, потом майданы, заявил президент Беларуси Александр Лукашенко. 24 июля он посетил 5-ю отдельную бригаду специального назначения в Марьиной Горке и бассейн «Аквамарин», сообщает пресс-служба главы государства.


Фото: пресс-служба президента Беларуси

— Когда мне пришлось определяться, какие Вооруженные Силы нам надо, особенно после 2010 года, я понял, что надо иметь в запасе подготовленных бойцов, части в Вооруженных Силах. На всякий случай. Нежелательно, конечно, чтобы нам пришлось прибегать к Вооруженным Силам. Но всякое может быть, — сказал президент.

Президент привел в пример США, напомнив, что Дональду Трампу пришлось в некоторых штатах вывести армию на улицу.

— То, что происходит сегодня в США, во-первых, в мире никто не ожидал. Во-вторых, это тяжелая катастрофа для всего мира. Если президент США выдержит это давление, это будет хороший знак и для нас. Потому что если наклонится, а не дай бог, рухнет эта империя, миру будет несладко, — считает он.

Лукашенко отметил, что воинские части в Марьиной Горке и столичном Уручье хорошо подготовлены, в том числе чтобы не допустить эскалации внутри страны.

— Госсекретарь правильно сказал, что всякие войны сейчас начинаются с уличных протестов, демонстраций, потом майданы. На майдан, если своих нет (у нас маловато «майданутых»), их подтянут со стороны. Это профессиональные военные, бандиты, которые специально готовятся, в основном в рамках ЧВК по всему миру, и зарабатывают большие деньги на провокациях в тех или иных государствах, — отметил президент.

Он добавил, что так было в целом ряде стран, включая Ливию, Ирак, Сирию: «Стало только хуже. Это управляемый хаос».

Президент подчеркнул, что бригада в Марьиной Горке особая.

— У нас в Вооруженных Силах два таких подразделения: ваша бригада и механизированная бригада в Уручье. И в те времена, когда я служил в армии офицером, это были особые подразделения. И когда мне пришлось более десятка лет тому назад определяться и выбирать бригады двойного назначения, я остановился на этих двух подразделениях.

Он также попросил госсекретаря Совбеза Андрея Равкова напомнить участникам встречи о положениях обновленной Военной доктрины, учитывающей особенности современных войн и конфликтов.

— Мы три или четыре раза за мою бытность модернизировали наши Вооруженные Силы, приспосабливая их к ведению войны в современных условиях. И в 2018 году была принята новая Военная доктрина. Она определяет, как и какие войны мы будем вести, если вдруг нам придется защищать наше Отечество, — сказал Лукашенко.

 
 
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Всякие войны сейчас начинаются с уличных протестов, демонстраций, потом майданы, заявил президент Беларуси Александр Лукашенко. 24 июля он посетил 5-ю отдельную...
 
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