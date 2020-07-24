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Равков: Риски возникновения крупномасштабной войны и участия в ней Беларуси сейчас минимальны
24.07.2020 15:02 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Риски возникновения крупномасштабной войны и участия в ней Беларуси в настоящее время минимальны, заявил Госсекретарь Совета безопасности страны Андрей Равков. Он вместе с президентом Александром Лукашенко 24 июля посетил 5-ю отдельную бригаду специального назначения в Марьиной Горке.
— Это маловероятно. Более вероятно то, что мы изучали — конфликты, локальные войны, которые происходили в мире, что приводило к ним, те подводные течения, которые предшествовали этим конфликтам и войнам. Все это изучалось и заложено в Военную доктрину, — отметил Равков,
Равков заявил, что война начинается в первую очередь с внутренних вооруженных конфликтов.
— Мы на сегодня говорим с полной ответственностью, что просто так война не начнется. Она начинается заблаговременно. В первую очередь с внутренних вооруженных конфликтов, цветных революций, может быть, инспирированных извне, как это было в тех конфликтах, которые мы изучали. Поэтому мы должны к этому быть постоянно готовы, — сказал он.
Равков уже поднимал эту тему. 17 июля она
— Но надо понимать одну четкую вещь: чаще всего в этих конфликтах война начиналась не просто так, воздушным нападением, воздействием радиоэлектронных средств поражения, вводом сухопутной группировки. Как правило, она начиналась с улицы, с площади, — отметил Равков.
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Риски возникновения крупномасштабной войны и участия в ней Беларуси в настоящее время минимальны, заявил Госсекретарь Совета безопасности страны Андрей Равков.
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