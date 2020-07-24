ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Равков: Риски возникновения крупномасштабной войны и участия в ней Беларуси сейчас минимальны

24.07.2020 15:02 — Новости Экономики | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Риски возникновения крупномасштабной войны и участия в ней Беларуси в настоящее время минимальны, заявил Госсекретарь Совета безопасности страны Андрей Равков. Он вместе с президентом Александром Лукашенко 24 июля посетил 5-ю отдельную бригаду специального назначения в Марьиной Горке.


Фото: пресс-служба президента Беларуси

— Это маловероятно. Более вероятно то, что мы изучали — конфликты, локальные войны, которые происходили в мире, что приводило к ним, те подводные течения, которые предшествовали этим конфликтам и войнам. Все это изучалось и заложено в Военную доктрину, — отметил Равков, сообщает пресс-служба президента Беларуси.

Равков заявил, что война начинается в первую очередь с внутренних вооруженных конфликтов.

— Мы на сегодня говорим с полной ответственностью, что просто так война не начнется. Она начинается заблаговременно. В первую очередь с внутренних вооруженных конфликтов, цветных революций, может быть, инспирированных извне, как это было в тех конфликтах, которые мы изучали. Поэтому мы должны к этому быть постоянно готовы, — сказал он.

Лукашенко: Части в Марьиной Горке и Уручье хорошо подготовлены, чтобы не допустить эскалации внутри страны

Равков уже поднимал эту тему. 17 июля она напомнил, что в 2018 году была принята новая Военная доктрина, которая разрабатывалась с учетом международной обстановки. Он привел в пример события «арабской весны», Сирию и Украину.

— Но надо понимать одну четкую вещь: чаще всего в этих конфликтах война начиналась не просто так, воздушным нападением, воздействием радиоэлектронных средств поражения, вводом сухопутной группировки. Как правило, она начиналась с улицы, с площади, — отметил Равков.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Риски возникновения крупномасштабной войны и участия в ней Беларуси в настоящее время минимальны, заявил Госсекретарь Совета безопасности страны Андрей Равков.
 
Новости дня
Новости экономики
 
Лукашенко: Всякие войны сейчас начинаются с уличных протестов, демонстраций, потом майданы
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Экономики

Свежие газеты

23.07.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
24.07.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Новости Экономики)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика