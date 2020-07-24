Великобритания в ОБСЕ призвала власти Беларуси позволить людям пользоваться своими правами и свободами

Источник материала: Tut.by

Великобритания обеспокоена ходом избирательной кампании в Беларуси. Об этом в своем заявлении на заседании Постоянного совета ОБСЕ 23 июня сообщила заместитель главы британской делегации Никола Мюррей, его текст размещен на сайте британского правительства.



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

В заявлении говорится, что Великобритания продолжает наблюдать за ситуацией в Беларуси и проведением кампании по выборам президента, а также подчеркиваются негативные последствия отказа в регистрации некоторым потенциально сильным кандидатам.

— С разочарованием мы отмечаем недостаток прозрачности вокруг системы регистрации кандидатов, приведший к тому, что популярным оппозиционным кандидатам отказали в участии в кампании, несмотря на тот факт, что они подали гораздо больше необходимых 100 тысяч подписей. Для сохранения доверия к избирательному процессу важно, чтобы все этапы избирательной кампании были открытыми, честными и прозрачными.

По мнению британской стороны, в отсутствие на выборах представителей серьезных международных структур особую важность приобретает деятельность местных независимых наблюдателей.

— Мы обеспокоены тем, что из-за отсутствия своевременного приглашения от правительства Беларуси для наблюдения за выборами на них не будет миссий БДИПЧ или Совета Европы. Отсутствие этих миссий делает тем более важным предоставление неограниченного доступа на избирательные участки местным независимым наблюдателям, — говорится в заявлении.

В заявлении отмечается, что британская делегация уже дважды — 21 мая и 2 июля — направляла ноты в Постоянный совет ОБСЕ, где выражала опасения по поводу действий белорусских властей в отношении участников мирных протестов, а также представителей СМИ и блогеров.

— Согласно данным местных неправительственных организаций, с начала избирательной кампании более 1000 человек были арестованы или задержаны за осуществление своего права на мирный протест или за информирование об этих протестах. Множество людей остаются произвольно задержанными, и появились сообщения, в частности от журналистов и других представителей СМИ, о плохом обращении со стороны представителей правоохранительных органов. Мы вновь призываем белорусские власти к освобождению всех тех, кто остается под стражей, а также к тому, чтобы людям позволили пользоваться своими правами и основными свободами, включая права на свободу слова, объединений и мирных собраний, — указано в сообщении.

Также британская сторона отмечает, что за оставшиеся несколько недель до выборов важно дать кандидатам возможность проводить кампанию без боязни задержания или преследования их самих, членов их команды или их сторонников.