Макей: Руководство Беларуси не допустит искусственной дестабилизации в обществе и стране

Источник материала: Tut.by

Руководство Беларуси не допустит «искусственной дестабилизации в обществе и стране», заявил министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей 24 июля на совместной пресс-конференции с главой МИД Латвии Эдгарсом Ринкевичсом в Силене. Онлайн-трансляцию мероприятия МИД Беларуси вел на своей странице в инстаграме.



Фото: twitter.com/belarusmid

Отвечая на вопрос латвийского журналиста о ходе избирательной кампании в Беларуси, в том числе отказе в регистрации некоторых претендентов кандидатами в президенты и массовых задержаниях людей, Макей сказал: «Выборы в Беларуси, как и в любой стране, проходят по законам той страны, где они проходят. Поэтому выборы в Беларуси проходят в строгом соответствии с законами Беларуси. К участию в выборах допущены пять кандидатов, в том числе действующий президент и все остальные кандидаты, которые представляют оппонентов власти или оппозицию. Поэтому говорить о том, что не допущены оппозиционные силы к участию в выборах, говорить не приходится».

По словам Макея, некоторые претенденты в кандидаты в президенты «не были допущены к выборам, но также по соответствующим аргументированным основаниям».

— Кто-то не был допущен в связи с тем, что против него заведены уголовные дела, связанные с отмыванием денег, с конкретными преступлениями, — сказал Макей. — Я думаю, что и в Латвии это очень жестко наказывается, да и в любых других странах, в том числе и в Беларуси. И поверьте, рано или поздно, я думаю, что эта информация будет представлена общественности. Кто-то не был допущен в связи с тем, что не собрал достаточное количество подписей.

— Что касается вашего утверждения о том, что были какие-то задержания, действительно, на каком этапе были задержания, но опять-таки они были осуществлены за нарушения конкретных правил и законов, которые существуют в Беларуси, — заявил Макей. — Любая политическая кампания что в Латвии, что в Беларуси, что в любой другой стране должна проходить открыто, транспарентно, справедливо. Но не дело, когда такие современные методы, как социальные сети, телеграм-каналы, используются для искусственного нагнетания ситуации, в частности сейчас в Беларуси — для подстрекательства к конкретным антиправительственным действиям, для угроз в адрес государственных служащих, членов избирательных комиссий различного уровня, для угроз против сотрудников правоохранительных органов. Мы считаем, что такие вещи недопустимы и должны пресекаться.

Макей отметил, что «должны соблюдаться и вопросы прав человека в данной ситуации».

— И поверьте, вся структура государственной власти Беларуси нацелена на то, чтобы подготовка и проведение избирательной кампании прошли в строгом соответствии с законом и соблюдением соответствующих прав человека, — сказал он. — Но руководство Беларуси не допустит того, чтобы искусственно была дестабилизирована ситуация в обществе и стране, чтобы это привело к нестабильности государства и вообще может привести к потере суверенитета и независимости.