«Такого город не припомнит!» В Глубоком митинг с Тихановской собрал около тысячи человек

Источник материала: Tut.by

Кандидат в президенты Светлана Тихановская 24 июля делает «большой тур» по Витебщине. В регионе проходят три митинга — в Глубоком, Новополоцке и Витебске. Вместе с ней с людьми встречаются представительницы поддержавших ее штабов — Вероника Цепкало и Мария Колесникова.



Фото: t.me/viktarbabarykaofficial

В Глубоком на митинг пришло около тысячи человек

Глубокое — райцентр на западе региона с населением около 18 тысяч человек. Митинг тут назначили в 13.30 на площадке возле супермаркета «Белмаркет» на улице Ленина.

Люди начали приходить еще до появления Тихановской, Цепкало и Колесниковой. На площади — несмотря на середину буднего дня — постепенно собралось примерно 1000 человек. Как сообщил TUT.BY местный житель, были не только глубочане, приехали и люди из соседних городов — Браслава, Постав, Миор, Шарковщины, Докшиц.

— Такого многочисленного митинга Глубокое и не припомнит! — считает один из глубочан.



Фото: t.me/viktarbabarykaofficial



Фото: t.me/viktarbabarykaofficial

Не всем даже хватило места на площади возле супермаркета, и часть горожан стояла на другой стороне улицы.

Митинг задержался на 10 минут. Когда из машины вышла Тихановская, ее встретили аплодисментами. «Девчонки, молодцы, спасибо вам! Ура!» — неслось из толпы.

Ведущий попросил поддержать аплодисментами Веронику Цепкало — 24 июля стало известно, что ее муж, экс-претендент в президенты Валерий Цепкало с детьми покинули Беларусь. По словам Вероники, Валерия собирались задержать, а ее саму — лишить родительских прав.



Фото: t.me/viktarbabarykaofficial

Светлана Тихановская, чьи дети сейчас также за границей, а муж в тюрьме, сообщила глубочанам, что ее семья пострадала от действий власти, но она уже ничего не боится:

— Дети переживают, что папы долго нет дома. Мне больно и от их вопросов, и от того, в каких условиях находится Сергей в СИЗО. Но еще больнее мне от того, в какой ситуации оказались Беларусь и белорусы. Поэтому я уже не боюсь стоять здесь, как бы власть нас не пугала.

Она пояснила, почему решила объединиться со штабами Цепкало и Бабарико:

— Мы объединились, чтобы три небольшие реки слились в одну реку народного гнева.

Видео: телеграм-канал «Страна для жизни»

Мария Колесникова отметила, что белорусы «устали от бардака и обмана».

— Мы должны додавливать власть любыми законными методами. Сейчас фиксируется каждая отписка, каждое недобросовестное выполнение своих обязанностей чиновниками. И 9 августа будет зафиксирована и обнародована каждая фальсификация. Каждое нарушение закона не исчезнет и не забудется. Но мы призываем не бояться властей, продолжайте показывать режиму свое несогласие. Не бойтесь физической угрозы. Не бойтесь милиции. Милиция — это всего лишь люди. А разве мы можем бояться людей?



Фото: t.me/viktarbabarykaofficial

Вероника Цепкало заявила, что «перемены сейчас важны как глоток свежего воздуха» и рассказала глубочанам, почему ее муж уехал из Беларуси и забрал детей:

— Сразу мы получили от очень близкого источника в правоохранительных органах сообщение, что моего супруга планируют арестовать, сфабриковать против него какое-то дело. Два дня назад стало известно, что на моих детей собирают информацию, просят учителей написать заявления. Мне позвонили небезразличные люди и сказали: «Мы не хотим это делать [подписывать эти бумаги], но нас заставляют. И следующий шаг — это лишение тебя родительских прав. И у нас не оставалось выбора. Мы приняли это решение за пять минут — чтобы муж покинул Беларусь. Потому что мы, как и все, любим своих детей, это самое ценное, что у нас есть. Сегодня это мои дети. Но завтра это могут быть ваши дети. И это пугает. Нам не дают жить в этой стране, нас отсюда выгоняют — такими бесстыжими способами, используя наших детей в качестве заложников. Поэтому я вас очень прошу: только совместными усилиями мы можем поменять нашу страну.



Фото: t.me/viktarbabarykaofficial

В конце выступления Вероника Цепкало поблагодарила Глубокое за его сгущенку:

— Спасибо за то, что у вас самое вкусное в мире сгущенное молоко. Одно время мой супруг работал в посольстве, и мы всегда искали русские магазины. И я всегда выбирала только глубокскую сгущенку. Это моя любовь!

В первом городе своего «тура» по Витебщине женское «трио» провело час. В 16.30 команда должна уже быть в Новополоцке, а в 19.00 — в Витебске.