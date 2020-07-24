Дубровенцы завершают уборку озимого рапса

Источник материала: Днепровская правда (Дуюровно)





С уборкой уже справились труженики ОАО «Герой», КУСХП «Зарубы», им.Черняховского и СХФ им Ю. Смирнова.

В ОАО «Команина» завершили уборку озимого рапса 21 июля. На 300 гектарах аграрии сельхозпредприятия намолотили 425 тонн.

—Все озимые удалось сохранить в полном объеме. Кстати, урожай рапса в этом году может считаться хорошим: урожайность составила 14,2 ц/га, — отметил начальник производственного участка ОАО «Команина» Рустам Рузиев. — Комбайны были полностью готовы к уборочному сезону, поэтому и сроки уборки — вложились в пять дней — минимальные. Работали практически без остановки с самого утра и до позднего вечера.

В уборке рапса было задействовано пять единиц техники. На зерноуборочных комбайнах КЗС-1218 трудились опытные комбайнеры Александр Черкасов, Геннадий Ивашкевич, Руслан Маршалов. На отвозке работали водители Николай Шабусов и Виктор Маршалов.

Сегодня труженики ОАО «Команина» заняты на заготовке кормов, готовятся к уборке зерновых. Уже в понедельник здесь начнут убирать озимую пшеницу. В поле выедут пять комбайнов, на отвозке будет задействовано три МАЗа и два трактора.

В целом по району по состоянию на 24 июля убра¬но 75,8% площадей озимого рапса, намолочено 4448 тонн, средняя урожайность по району — 17,1 ц/га.

Урожайность выше средней в районе получили в ОАО «Боброво-Агро» (19 ц/га), ОАО «Якубово-¬Агро» (20 ц/га) и СХФ им.Ю.Смирнова (20,1 ц/га).

В районе приступили ко второму укосу трав, идет теребление льна и завершается подготовка зерноуборочной техники.

Юлия СТАРАВОЙТОВА.