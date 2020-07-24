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Дубровенцы завершают уборку озимого рапса

24.07.2020 — Новости Экономики | Днепровская правда (Дуюровно)  
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Источник материала: Днепровская правда (Дуюровно)

Дубровенцы завершают уборку озимого рапса

С уборкой уже справились труженики ОАО «Герой», КУСХП «Зарубы», им.Черняховского и СХФ им Ю. Смирнова.
В ОАО «Команина» завершили уборку озимого рапса 21 июля. На 300 гектарах аграрии сельхозпредприятия намолотили 425 тонн.
—Все озимые удалось сохранить в полном объеме. Кстати, урожай рапса в этом году может считаться хорошим: урожайность составила 14,2 ц/га, — отметил начальник производственного участка ОАО «Команина» Рустам Рузиев. — Комбайны были полностью готовы к уборочному сезону, поэтому и сроки уборки — вложились в пять дней — минимальные. Работали практически без остановки с самого утра и до позднего вечера.
В уборке рапса было задействовано пять единиц техники. На зерноуборочных комбайнах КЗС-1218 трудились опытные комбайнеры Александр Черкасов, Геннадий Ивашкевич, Руслан Маршалов. На отвозке работали водители Николай Шабусов и Виктор Маршалов.
Сегодня труженики ОАО «Команина» заняты на заготовке кормов, готовятся к уборке зерновых. Уже в понедельник здесь начнут убирать озимую пшеницу. В поле выедут пять комбайнов, на отвозке будет задействовано три МАЗа и два трактора.
В целом по району по состоянию на 24 июля убра¬но 75,8% площадей озимого рапса, намолочено 4448 тонн, средняя урожайность по району — 17,1 ц/га.
Урожайность выше средней в районе получили в ОАО «Боброво-Агро» (19 ц/га), ОАО «Якубово-¬Агро» (20 ц/га) и СХФ им.Ю.Смирнова (20,1 ц/га).
В районе приступили ко второму укосу трав, идет теребление льна и завершается подготовка зерноуборочной техники.
Юлия СТАРАВОЙТОВА.

 
 
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С уборкой уже справились труженики ОАО «Герой», КУСХП «Зарубы», им.Черняховского и СХФ им Ю. Смирнова. В ОАО «Команина» завершили уборку
 
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