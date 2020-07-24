Российский суд отправил супругу Юрия Чижа делить имущество с мужем в Беларусь

Источник материала: Tut.by

Российский суд отказался делить имущество Юрия Чижа и его супруги Светланы. По информации TUT.BY, Ногинский городской суд Московской области прекратил производство по иску Светланы Чиж к ее супругу, Юрию Чижу. Иск был о разделе части совместно нажитого с супругом имущества.



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Сперва речь шла о разделе одного актива: четырех акций ЗАО «Торговый дом «БелАЗ» (4% уставного капитала) номинальной стоимостью 30 тысяч российских рублей каждая. В заявлении указано, что акции были в совместной собственности супругов, но в ноябре 2018 года Юрий Чиж их продал — по номиналу, то есть за 120 тысяч российских рублей. Покупатель — ОАО «БелАЗ».

В заявлении указано, что о сделке Светлана Чиж узнала только в феврале 2020 года, то есть акции были проданы без ее ведома и согласия. Истец заявлял, что цена сделки была занижена: исходя из стоимости чистых активов ЗАО «ТД БелАЗ», пакет Чижа стоил 124 млн российских рублей, то есть более чем в сто раз больше.

По информации, озвученной в суде, Чиж объяснил супруге что был вынужден продать акции по номиналу по требованию «БелАЗа», которое было мотиворовано необходимостью выполнения поручения президента Беларуси Александра Лукашенко.

Вторым активом, который Светлана Чиж потребовала делить, стала квартира в деревне Боровково Ногинского района, которую Юрий Чиж якобы купил на вырученные от продажи средства (внесен задаток примерно 1,7 тысяч долларов по нынешнему курсу, цена квартиры — около 17 тысяч долларов). Причем квартира приобретена 22 июля нынешнего года, в день, на который было назначено заседание, впоследствии перенесенное на 24 июля из-за неявки представителей истца и ответчика. Сделка с квартирой на 24 июля не зарегистрирована.

Иск подавался в Ногинский суд, так как в Ногинске, по утверждению истца, проживает Юрий Чиж. Суд решил, что факт регистрации ответчика в Московской области не может быть основанием для изменения правил подсудности, так как противоречит Минской конвенции 1993 года. По ней если супруги имеют одно гражданство (в данном случае — белорусское) их личные и имущественные отношения решаются по законодательству страны гражданства, даже если одна из сторон проживает в в данном случае в России. Тем более суд решил, что регистрация Юрия Чижа в Московской области была формальной и срок пребывания в РФ истек 17 июня.

Более того, в суде озвучивалось, что Юрий Чиж по сих пор находится под подпиской о невыезде по уголовному делу 2016 года , и выезд в Россию и постановка там на учет по месту пребывания ему не согласовывалась.

В ноябре 2018 года доля БелАЗа в ЗАО «Торговый дом БелАЗ» увеличилась с 51% до 55%, следует из отчетности жодинской компании. Другими крупными акционерами являются Президентский спортивный клуб и «УралБелазСервис».

Юрию Чижу вместе с Президентским спортклубом также принадлежала доля в российской компании «КузбассБелАвто», которая занималась продажей и сервисным обслуживанием белорусской техники, в том числе БелАЗа, в Кемеровской области. Их партнерами были местные миллиардеры из холдинга «Сибирский деловой союз» Владимир Гридин и Михаил Федяев. Но в 2018 году Чиж и ПСК покинули эту компанию. «КузбассБелАвто» сменил название на «КузбассБизнесАвто» и теперь сотрудничает с китайским производителем карьерных самосвалов.

В начале 2019 года Чиж также вынужденно лишился доли в футбольном клубе «Динамо Минск», которой он владел 20 лет.

Как ранее сообщалось, Юрию Чижу принадлежит 66,5% «Трайпла». Остальная доля поровну поделена между авторитетными россиянами — Иосифом Аксентьевым и Михаилом Мамиашвили (по 16,75%). Они получили эту долю после резонансного развода Юрия Чижа с многолетним партнером Владимиром Япринцевым.

Головная организация «Трайпл» имеет пять филиалов — ресторан «Золотой гребешок», ледовая арена в Березе, горнолыжная база «Логойск», сельхозпредприятие «Трайпл-Агро» и СПА-центр в Минске. Во всех этих компаниях работает 345 человек.

Долги перед кредиторами у «Трайпла» на 30 апреля составляли 99,3 млн рублей. Основной кредитор — Белагропромбанк. «Трайпл» также задолжал персоналу 246,3 тысячи рублей и бюджету 175 тысяч рублей.

Плюс к этому у «Трайпла» имеются обязательства по договорам поручительства. Суммарно выходит 97,8 млн рублей. Ресурсы брались у Белагропромбанка, «Агролизинга» и «АСБ Лизинга» для создания магазинов «Простор», модернизации производства стройматериалов на «Березовском комбинате силикатных изделий» и «КварцМелПроме».

Активы группы «Трайпл», за счет которых можно погасить долг, составляют 157,8 млн рублей. Из них 43,5 млн рублей — это дебиторская задолженность, 42,9 млн — долгосрочные финансовые вложения, 44,2 млн — основные средства. При этом в письме «Трайпла» в суд высказываются сомнения, что эти средства удастся получить в полном объеме.