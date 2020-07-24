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Владимир Макей и Эдгарс Ринкевичс обсудили белорусско-латвийские взаимоотношения
24.07.2020 17:30 — Новости Экономики | БT
Источник материала: БTМинистр иностранных дел Владимир Макей прибыл сегодня с визитом в Латвию. Только что завершились его переговоры с латвийским коллегой Эдгарсом Ринкевичсом. Рассмотрен весь комплекс двусторонних отношений, ряд экономических проектов, которые готовят к реализации Минск и Рига в сфере высоких технологий, транзита и логистики. Обсудили и вопросы региональной безопасности и сотрудничества в рамках "Восточного партнерства".
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Министр иностранных дел Владимир Макей прибыл сегодня с визитом в Латвию. Только что завершились его переговоры с латвийским коллегой Эдгарсом Ринкевичсом....
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