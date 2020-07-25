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В свободной экономической зоне "Брест" создадут предприятие по производству досок и бруса
25.07.2020 16:05 — Новости Экономики | БT
Источник материала: БTПополнение в сфере деревообрабатывающей промышленности Беларуси. В свободной экономической зоне "Брест" создадут предприятие по производству досок и бруса. Новую линию по выпуску мебели запускают и в Ивацевичах.
Кстати, модернизация дает преимущества и предприятиям Минской области. Так, в Молодечно сегодня делают акцент на производство в премиум-сегменте, где ценится дуб и ольха. Высокое качество позволяет выходить и на новые рынки сбыта. О нелегкой работе и ее элегантных результатах - Алексей Кондратенко.
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Пополнение в сфере деревообрабатывающей промышленности Беларуси. В свободной экономической зоне "Брест" создадут предприятие по производству досок и бруса. ...
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