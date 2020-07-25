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Первый миллион тонн зерна намолотили белорусские аграрии

25.07.2020 15:50 — Новости Экономики | БT  
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Источник материала: БT

Хлеб сегодня  не просто визитная карточка и гордость. Сохранение продовольственной безопасности - это залог дальнейшего  функционирования цепей продовольственного снабжения  как внутри страны, так и на международном уровне.  А значит,  возможность продолжать вести мировую торговлю, в то же время сохранять и поддерживать крупные и мелкие фермерские хозяйства.

Минсельхозпрод в этом году ожидает собрать 8 миллионов тонн зерна. К этому моменту всего по стране убрано  12,7 % площадей. Как отмечают аграрии,  урожайность выше прошлогодней во всех регионах.  Средняя  - 37 центнеров с гектара. В 2019 она была около  33.  В Гродненской области  цифры рекордные – 51,4  центнера с гектара. Лидеры жатвы - Гомельская и Брестская области. Там убрано 31 % и 21  % площадей соответственно.

 
 
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Хлеб сегодня  не просто визитная карточка и гордость. Сохранение продовольственной безопасности - это залог дальнейшего  функционирования цепей...
 
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