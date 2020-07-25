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Первый миллион тонн зерна намолотили белорусские аграрии
25.07.2020 15:50 — Новости Экономики | БT
Источник материала: БTХлеб сегодня не просто визитная карточка и гордость. Сохранение продовольственной безопасности - это залог дальнейшего функционирования цепей продовольственного снабжения как внутри страны, так и на международном уровне. А значит, возможность продолжать вести мировую торговлю, в то же время сохранять и поддерживать крупные и мелкие фермерские хозяйства.
Минсельхозпрод в этом году ожидает собрать 8 миллионов тонн зерна. К этому моменту всего по стране убрано 12,7 % площадей. Как отмечают аграрии, урожайность выше прошлогодней во всех регионах. Средняя - 37 центнеров с гектара. В 2019 она была около 33. В Гродненской области цифры рекордные – 51,4 центнера с гектара. Лидеры жатвы - Гомельская и Брестская области. Там убрано 31 % и 21 % площадей соответственно.
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Хлеб сегодня не просто визитная карточка и гордость. Сохранение продовольственной безопасности - это залог дальнейшего функционирования цепей...
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