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Первый миллион тонн зерна собран. Какой ждем каравай - узнаем у министра сельского хозяйства

25.07.2020 20:02 — Новости Экономики | БT  
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Источник материала: БT

Рубеж в миллион пройден. Аграрии на сегодня собрали 1 миллион 32 тысячи тонн хлеба из 8 ожидаемых. При хороших погодных условиях уборку закончат в течение 3 недель. Это нашему каналу сегодня рассказал министр сельского хозяйства и продовольствия страны. По словам Ивана Крупко, госзаказ выполнят в сроки и на 100%. В закрома отправится 818 тысяч тонн продовольственной пшеницы. По первым лабораторным исследованиям, зерно достойного качества - с высоким уровнем клейковины, что ценится в производстве хлебобулочных изделий.

В Клецком районе сегодня появился и первый комбайнер-двухтысячник. Всего в стране 45 экипажей, которые за неделю жатвы собрали более тысячи тонн хлеба.

 
 
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Рубеж в миллион пройден. Аграрии на сегодня собрали 1 миллион 32 тысячи тонн хлеба из 8 ожидаемых. При хороших погодных условиях уборку закончат в течение 3 недель....
 
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