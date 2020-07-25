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Министр сельского хозяйства: Госзаказ выполнят в сроки и на 100%

25.07.2020 22:08 — Новости Экономики | БT  
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Источник материала: БT

По прогнозам, в этом году хлеба соберем на 20% больше предыдущего года - более 8 миллионов тонн. При хороших погодных условиях уборку закончат в течение 3 недель. Это нашему каналу сегодня рассказал министр сельского хозяйства и продовольствия страны. По словам Ивана Крупко, госзаказ выполнят в сроки и на 100%. В закрома отправится 818 тысяч тонн продовольственной пшеницы. По первым исследованиям, зерно достойного качества - с высоким уровнем клейковины, что ценится в производстве хлебобулочных изделий.

Иван Крупко, министр сельского хозяйства и продовольствия Беларуси: "Государство сделало все возможное. Обеспечило ресурсами. Мы фактически на 10-16% внесли удобрений под все культуры. Организовали четкую работу во время и в сроки. По технологии посеяли все культуры, сделали достойную обработку - уходную работу провели, подготовили технику, зерноочистительные сушильные комплексы. И мы сегодня готовы к этой уборке".

Вместе с уборкой хлеба продолжается и заготовка кормов. Именно от их количества и качества зависит, сколько произведем молока и мяса - главных продуктов в нашей экспортной корзине. В этом году экспорт сельхозпродуктов прогнозируется на уровне 6 млрд. долларов. Прирост уже составил почти 95 млн. долларов к такому же периоду прошлого года.

Иван Крупко, министр сельского хозяйства и продовольствия Беларуси: "Мы гарантируем обеспечение внутреннего рынка и все наши контракты, договоренности по странам, в которые поставляем свою продукцию. Они законтрактованы и будут 100% выполнены. Я думаю, что наши партнеры убедились, что мы держим слово, имеем качественную продукцию. Подставим плечо, если у кого-то не хватает определенного вида продовольствия". 

 
 
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По прогнозам, в этом году хлеба соберем на 20% больше предыдущего года - более 8 миллионов тонн. При хороших погодных условиях уборку закончат в течение 3 недель. Это...
 
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