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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Министр сельского хозяйства: Госзаказ выполнят в сроки и на 100% По прогнозам, в этом году хлеба соберем на 20% больше предыдущего года - более 8 миллионов тонн. При хороших погодных условиях уборку закончат в течение 3 недель. Это...

По прогнозам, в этом году хлеба соберем на 20% больше предыдущего года - более 8 миллионов тонн. При хороших погодных условиях уборку закончат в течение 3 недель. Это нашему каналу сегодня рассказал министр сельского хозяйства и продовольствия страны. По словам Ивана Крупко, госзаказ выполнят в сроки и на 100%. В закрома отправится 818 тысяч тонн продовольственной пшеницы. По первым исследованиям, зерно достойного качества - с высоким уровнем клейковины, что ценится в производстве хлебобулочных изделий.Вместе с уборкой хлеба продолжается и заготовка кормов. Именно от их количества и качества зависит, сколько произведем молока и мяса - главных продуктов в нашей экспортной корзине. В этом году экспорт сельхозпродуктов прогнозируется на уровне 6 млрд. долларов. Прирост уже составил почти 95 млн. долларов к такому же периоду прошлого года.