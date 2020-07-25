Как защищают кандидатов в президенты?

Источник материала: Tut.by

На предвыборных пикетах Светланы Тихановской — 19 июля в Минске на площади Бангалор и в Борисове 23 июля — можно было увидеть нескольких молодых людей, которые выполняли функции охраны. Они профессионалы или волонтеры? И есть ли защита у других кандидатов в президенты?



Фото: svaboda.org

В объединенном штабе Светланы Тихановской вопрос защиты переадресовали активистам штаба Виктора Бабарико, которые взялись обеспечить защиту кандидата в президенты. Активист штаба Глеб Германчук заверил, что к профессиональным телохранителям они не обращались — все, что делается для безопасности, делается волонтерами.

— Это несколько человек. На пикете, где я был, было 4−5 человек. Я думаю, что сегодня в Витебске будет больше людей, потому что каждый раз приезжает все больше и больше людей. Но это не охранники, они как волонтеры откликнулись на призыв Виктора Бабарико и пришли в его команду, а теперь помогают Светлане. Девушек нужно вывести на сцену, а затем убедиться, что все прошло хорошо, принести цветы, воду. Сделать, чтобы удобно было всем: Тихановской, Колесниковой и Цепкало.

Мы очень благодарны волонтерам, что они взялись за эту работу, но, повторяю, они не профессиональные охранники, а волонтеры из нашей команды, мы давно их всех знаем лично, — сказал Глеб Германчук из штаба Виктора Бабарико.

«Не такие мы богатые, чтобы иметь телохранителей»

В штабе кандидатов в президенты Сергея Черечня и Андрея Дмитриева заявили, что они обходятся без охранников и не видят в них необходимости.

— У нас нет телохранителей. Не такие мы богатые, чтобы тратить на них деньги. Даже и необходимости такой не было. Сергей по городу один не ходит, всегда с ним кто-то из штаба находится, — сказал пресс-секретарь штаба Черечня Олег Чумаков.

По словам пресс-секретаря штаба кандидата в президенты Андрея Дмитриева Ольги Паук, охрану нанимать они не планируют.

— У нас нет телохранителей для кандидата, и я никогда не слышала, чтобы такая тема поднималась. Есть люди, которые сопровождают Андрея Дмитриева в различных поездках. Это все наши активисты из «Говори правду», но у них нет специальных навыков телохранителей. Там и девушки часто участвуют. Мы никогда не говорили об этом, потому что не было повода. Все пикеты проходят на открытых площадках, если бы что-то там произошло, все бы знали, но ничего не было. И угроз в закрытом формате мы не получали.

Штаб Канопацкой: «Были угрозы, в том числе и нашему кандидату»

В штабе Анны Канопацкой заявили, что они уже получили угрозы и поэтому задумались об охране. Но окончательное решение еще не принято, в том числе и по финансовым причинам. Татьяна Полякова, пресс-секретарь штаба, рассказала подробности.

— Был момент, когда мы напряглись, потому что начали поступать угрозы. При этом как-то одновременно, в течение двух дней, всем начали приходить, и тогда мы задумались, что делать.

Какие угрозы? Были звонки с белорусских номеров, были с закрытых номеров, стиль общения был совершенно разным. И было не ясно, откуда растут ноги. Анна Анатольевна как юрист предприняла определенные шаги, пока рано говорить, какие именно.

К сожалению, мы не смогли записать эти угрозы, потому что мы не были готовы к ним. Теперь мы будем устанавливать специальные программы на телефоны, чтобы иметь доказательства.

И будем решать, нужны ли нам охранники. Теоретически, если это будет продолжаться, они необходимы, но проблема в том, что на это нет денег. Потребуются большие средства, чтобы рекламировать поездки в регионы, которые запланированы на ближайшее время. Плюс стоимость печатных материалов. То есть бюджет должен быть рассчитан очень хорошо, и если будет возможность, не хотелось бы тратить деньги на охрану, — сказала Татьяна Полякова.

Эксперты: «Более тысячи охранников»

А как охраняют кандидата в президенты Александра Лукашенко?

Для защиты действующего президента Беларуси после первых президентских выборов на базе КГБ и группы «Альфа» была создана Служба безопасности президента, которая защищала Александра Лукашенко во время четырех президентских кампаний с 1994 года.

Штат и деятельность Службы безопасности президента — загадка, в том числе не известна численность сотрудников в этой структуре. По словам бывшего сотрудника контрразведки Сергея Анисько, в начале 2000-х годов в Службе безопасности президента могли работать более тысячи человек, обычно набираемых из МВД, КГБ и военных.

Бывший председатель Верховного Совета Мечислав Гриб согласен с цифрой, которую назвал Анисько, но считает, что такое количество охранников не нужно. По словам Мечислава Гриба, его как главу государства в 1994 году охраняли всего 9 человек из специального отдела КГБ.

Не известна и средняя зарплата сотрудников Службы безопасности. Однако эксперты считают, что зарплаты там выше, чем в других структурах, занимающихся вопросами безопасности.

Согласно Закону «О государственном бюджете», в 2019 году почти 18 миллионов долларов было выделено на нужды Службы безопасности президента.

С 1994 года на посту главы Службы безопасности президента сменилось 11 человек. Дольше других, 7 лет, службой руководил Андрей Втюрин, которого сейчас судят за взятку. В июле прокурор попросил для Втюрина 14 лет тюрьмы. Приговор пока не объявлен.

С 2017 года Службу безопасности президента возглавляет Дмитрий Шахраев.

«Радыё Свабода» через Telegram направило пресс-секретарю Александра Лукашенко Наталье Эйсмонт вопрос о том, усилилась ли защита главы государства во время избирательной кампании, но пока не получило ответ.