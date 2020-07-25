ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Об экономике в цифрах и фактах "Главному эфиру" рассказал премьер-министр Сергей Головченко

25.07.2020 21:41 — Новости Экономики | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

В условиях закрытых границ мировой пандемии в Беларуси решение о поддержке предприятий принималось по каждому предприятию отдельно, рассматривались и текущая ситуация, и бизнес-планирование на перспективу. Это нам в эксклюзивном интервью заявил премьер-министр Роман Головченко. Белорусская экономика не останавливалась. Да, некоторые перешли на неполный рабочий день по объективным причинам - недопоставок комплектующих извне. Но трудовые коллективы сохранены. Тем, кто потерял в зарплате, помогли материально. При этом бюджет не испытал большой нагрузки. Как заверяет правительство, резервы в казне еще остались. Ведь финансово помогали не огулом, а точечно.


Эксклюзивное интервью премьер-министра смотрите в "Главном эфире"


Об экономике в цифрах и фактах. А также о планах правительства по росту зарплат медикам и учителям. Эксклюзивное интервью премьер-министра Романа Головченко смотрите завтра в "Главном эфире" в 9 вечера. Чем еще запомнятся уходящие 7 дней? Итоги недели.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В условиях закрытых границ мировой пандемии в Беларуси решение о поддержке предприятий принималось по каждому предприятию отдельно, рассматривались и текущая...
 
Новости дня
Новости экономики
 
Колоритный обряд "Зажинки" дал старт жатве в Витебской области
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Экономики

Свежие газеты

24.07.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
25.07.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Радзiма
Кировец

Архив (Новости Экономики)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика