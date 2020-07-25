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Эксклюзивное интервью премьер-министра смотрите в "Главном эфире"

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Об экономике в цифрах и фактах "Главному эфиру" рассказал премьер-министр Сергей Головченко В условиях закрытых границ мировой пандемии в Беларуси решение о поддержке предприятий принималось по каждому предприятию отдельно, рассматривались и текущая...

В условиях закрытых границ мировой пандемии в Беларуси решение о поддержке предприятий принималось по каждому предприятию отдельно, рассматривались и текущая ситуация, и бизнес-планирование на перспективу. Это нам в эксклюзивном интервью заявил премьер-министр Роман Головченко. Белорусская экономика не останавливалась. Да, некоторые перешли на неполный рабочий день по объективным причинам - недопоставок комплектующих извне. Но трудовые коллективы сохранены. Тем, кто потерял в зарплате, помогли материально. При этом бюджет не испытал большой нагрузки. Как заверяет правительство, резервы в казне еще остались. Ведь финансово помогали не огулом, а точечно.Об экономике в цифрах и фактах. А также о планах правительства по росту зарплат медикам и учителям. Эксклюзивное интервью премьер-министра Романа Головченко смотритев 9 вечера. Чем еще запомнятся уходящие 7 дней? Итоги недели.