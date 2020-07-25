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Каллаур о Белгазпромбанке: Стороны осмысливают, как дальше действовать
26.07.2020 06:02 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Глава Нацбанка Павел Каллаур заявил, что белорусская и российская стороны осмысливают, как дальше действовать в ситуации с Белгазпромбанком.
— После определенных дискуссий с собственником мы могли бы вместе определиться с дальнейшей судьбой банка, — так глава Нацбанка ответил на вопрос журналистки о том, каковы перспективы Белгазпромбанка в Беларуси после всего случившегося.
Каллаур рассказал о наиболее чувствительной реакции российской стороны.
— Наиболее чувствительная была реакция на то первое решение, когда мы предложили вместе с собственником актуализировать состав правления. Это решение просуществовало несколько дней, мы его отменили. Введение временной администрации — это как вынужденная мера. Сейчас стороны осмысливают, как дальше действовать в данной ситуации, мы ждем от российской стороны предложений по актуализации правления, — заявил он.
Напомним, задержания в Белгазпромбанке начались 11 июня. С тех пор в СИЗО КГБ
Почти 20 лет Белгазпромбанком управлял Виктор Бабарико, пока не объявил в мае о своих президентских амбициях. В июне его
15 июня Национальный банк
«Газпром»
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Глава Нацбанка Павел Каллаур заявил, что белорусская и российская стороны осмысливают, как дальше действовать в ситуации с Белгазпромбанком.
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