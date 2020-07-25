Каллаур о Белгазпромбанке: Стороны осмысливают, как дальше действовать

Источник материала: Tut.by

Глава Нацбанка Павел Каллаур заявил, что белорусская и российская стороны осмысливают, как дальше действовать в ситуации с Белгазпромбанком. Сюжет показали в вечернем эфире телеканала ОНТ.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

— После определенных дискуссий с собственником мы могли бы вместе определиться с дальнейшей судьбой банка, — так глава Нацбанка ответил на вопрос журналистки о том, каковы перспективы Белгазпромбанка в Беларуси после всего случившегося.

Каллаур рассказал о наиболее чувствительной реакции российской стороны.

— Наиболее чувствительная была реакция на то первое решение, когда мы предложили вместе с собственником актуализировать состав правления. Это решение просуществовало несколько дней, мы его отменили. Введение временной администрации — это как вынужденная мера. Сейчас стороны осмысливают, как дальше действовать в данной ситуации, мы ждем от российской стороны предложений по актуализации правления, — заявил он.

Напомним, задержания в Белгазпромбанке начались 11 июня. С тех пор в СИЗО КГБ находятся некоторые бывшие и нынешние топ-менеджеры Белгазпромбанка, а также представители коммерческих структур, которые тесно сотрудничали с банком. Их обвиняют в отмывании денег, уклонении от уплаты налогов, мошенничестве, даче и получении взяток.

Почти 20 лет Белгазпромбанком управлял Виктор Бабарико, пока не объявил в мае о своих президентских амбициях. В июне его задержали по обвинению в организации противоправной деятельности.

15 июня Национальный банк ввел временную администрацию по управлению Белгазпромбанком. Ее главой стала Надежда Ермакова, которая до 2014 года руководила Беларусбанком и Нацбанком.

«Газпром» назвал противозаконными действия Нацбанка Беларуси по смене руководства Белгазпромбанка. Посол России в Беларуси Дмитрий Мезенцев ранее заявил , что важно скорейшее завершение работы временной администрации и согласование состава правления Белгазпромбанка.