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Когда исчезнет страх инициативы. Аркадий Добкин о будущем

26.07.2020 07:50 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Беларусь может отвечать на мировые вызовы и решать собственные проблемы, но важно убрать страх инициативы. Ведь ошибки все равно неизбежны, а страх парализует. О Юрии Зиссере и о том, как пандемия меняет мир и нас, о «богатых» айтишниках и о частном бизнесе, за которым будущее, размышляет председатель совета директоров EPAM Systems Аркадий Добкин, один из лидеров в топе самых выдающихся бизнесменов страны последнего 25-летия.


Аркадий Добкин. Фото: zubrcapital.by

28 июня 2020 года Юрию Зиссеру исполнилось бы 60 лет. Он много сделал для нашей страны. Он был уверен, что от нас самих в этой жизни зависит гораздо больше, чем от внешних обстоятельств. И своим примером наглядно это показывал. А еще он очень любил мечтать и рассуждать о будущем страны. Каким оно должно быть. И что мы сами должны для этого сделать. «Чем больше мы будем делать для себя и других — тем светлее будущее нашей страны, тем крепче наша независимость», — так говорил он на празднике, посвященном 100-летию провозглашения БНР.

TUT.BY запускает цикл, посвященный Юрию Зиссеру, в котором значимые представители современной Беларуси рассуждают о том, каким им видится будущее нашей страны. Объединяет цикл название самой известной речи Мартина Лютера Кинга — «У меня есть мечта».

О Юрии Зиссере

Юре должно было исполниться 60. 28 Июня. Мне исполнилось 3-го. Мы немножко «продукты» одного времени, одного начального воспитания, если хотите. Воспитания Советским Союзом. И не только. Во всех их проявлениях. И в хороших, наверное, тоже.
Мы не были друзьями. В настоящем смысле этого слова. Познакомились лично, я думаю году в 2008, когда нам было уже хорошо за 40. Жили в разных странах. Но, наверное, с первого момента знакомства почувствовали доверие и взаимное уважение. Несмотря на то, что сразу поняли, что мы очень разные люди. Юра был, безусловно, гораздо более разносторонним и талантливым человеком. И еще очень добрым.

Встречались или для интервью, или по какому-нибудь не очень хорошему поводу. Чтобы посоветоваться. Кроме последнего раза, когда по-хорошему. В ноябре 2019-го, на концерте, который он организовывал и спонсировал. Мы не виделись несколько лет перед этим. Я знал, что он будет там — он посоветовал в какой день лучше прийти. Ко мне подошел незнакомый высокий и очень худой человек и начал расспрашивать про дела, как будто мы вчера расстались. Я постеснялся сразу признаться, что не узнаю… пока не понял, что передо мной Юра. Через пять минут он пошел искать стул для меня (!), чтобы посадить поближе к сцене…

Последний мой текст в мае в вайбере остался уже без ответа.

Я уверен, что улица его имени появиться в Минске. Если не сегодня, так завтра. Он эту память безусловно заработал. Не добротой. «Тутбаем».

О будущем

Не все любят размышления о будущем: мечты, прожекты, а жить надо здесь и сейчас. Но способность предвидеть будущее очень важна в бизнесе. Мне кажется, это основное преимущество, которое позволяет компаниям-лидерам стать лидерами. Иначе будешь всегда отставать.

Но есть очень тонкая грань. В отличие от науки, это должно быть «будущее», которое можно практически осуществить в приемлемых временных рамках и в конкретных условиях реализации. Иначе можно оказаться просто прожектером. Или «серийным стартапером» с очень убедительным объяснением, почему не получилось опять, и почему так просто это было сделать другим.

О пандемии

Пандемия, кажется, развернула прежде очевидный тренд на глобализацию.
Еще месяц назад дневной мировой прирост инфицированных был чуть больше ста тысяч. И была надежда, что начнет снижаться. Сегодня уже больше четверти миллиона в день. И растет. Многие из тех, кто «открылся» «закрываются» снова. Просто делают это изобретательнее. Научились немного.

Не знаю, как долго мы продержимся с полузакрытыми границами, многочисленными ограничениями. И научимся наконец выступать единым фронтом в случае глобальной беды.

Кажется, что действовать вместе должно быть легко и логично. К сожалению, об этом только легко говорить. Поэтому, мы так искренне удивляемся, когда у кого-то «вдруг» получается. Несмотря на вроде бы очевидные преимущества. При первой опасности или первой сложности вдруг быстро выясняется, какие мы все разные и почему объединяться вредно, и кто конкретно виноват, там у них конечно. Появляются страх и подозрительность, и дефицит всего. Очень родные слова из советского воспитания. И неправильная конкуренция. И единый фронт быстро ломается.

Другое дело — выхода нет и придется объединяться. Сколько времени и усилий понадобится, чтобы продержаться, никто все еще не знает. Может 6−9 месяцев — но это вряд ли, а может 2−3 года.

Об айтишниках

Какое вообще место займут айтишнки в Беларуси будущего? А частный бизнес в целом?
В ближайшие годы рост числа айтишников продолжиться, и вклад в ВВП тоже будет расти. И не надо думать, что это специфика Беларуси. То же будет и в Украине, и в России, и в США. Немного по-разному, но везде. И это в ближайшие годы нормально.
Ненормально, если этого в Беларуси не произойдет. Этого нужно опасаться. Это будет значить, что что-то происходит неправильно. Например, если они начнут опять уезжать активно. Несмотря на то, что условия хорошие и налоги низкие — и это правильно на сегодня, поэтому и в России налоги, только-что, резко понизили, а на Украине они и были очень конкурентными.

Можно предположить, что после перехода на особый режим и английское право резиденты ПВТ — это какое-то государство в государстве. Я думаю, что это не верная парадигма, но если даже ее и принять частично, то любой «богатый» регион в государстве нужно пытаться целенаправленно расширять, присоединяя «небогатые». Чтобы появились в нем, расширяемом, как можно больше других «богатых» — врачей и учителей, фермеров и рестораторов, рабочих и журналистов, инженеров и парикмахеров. И они появляются. Как и много частных бизнесов, за которыми, безусловно, будущее в Беларуси. Также как и везде.

И это все очень тривиально на словах. Не тривиально — как это «богатое» государство реально расширять быстрее. Ведь совсем не все зависит от количества айтишников.

Об образовании

Я не очень серьезно отношусь к ситуациям, когда дилетанты говорят про ИТ. Еще и на макроуровне. Даже если это очень серьезные эксперты в какой-то другой области или даже в узкой ИТишной. Поэтому сразу прошу прощения за очень общие рассуждения дилетанта. Но, я думаю, нам всем нужно ожидать серьезных изменений в образовании и здравоохранении. Это и финансирование этих сфер, и отношение общества к людям этих критических для страны профессий.

Но лучше этого не ждать, а начинать действовать. И при этом не стоит забывать, что это все очень непросто, и это проблемы не только Беларуси. Это проблемы, которые есть у всех, и даже у очень «богатых». Или почти у всех. И в мире сегодня накоплен колоссальный опыт, как делать не надо. И это преимущество, которое надо использовать. Не делать, как не надо.

В Беларуси многие проблемы можно решать быстрее и проще, учась на ошибках других. Но надо действовать. А для этого нужно, прежде всего, убрать страх инициативы. Потому, что ошибки все равно неизбежны. Когда действуешь. А под «страхом» никто не станет даже пробывать. Никогда. И это уже про реальную конкуренцию и про частный бизнес с одной стороны, и прозрачные правила игры — с другой. Для всех. Чтобы начали. Я знаю — опять очень тривиально. На словах.

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Теги: знакомства, Минск
 
 
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Беларусь может отвечать на мировые вызовы и решать собственные проблемы, но важно убрать страх инициативы. Ведь ошибки все равно неизбежны, а страх парализует. О...
 
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