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Когда исчезнет страх инициативы. Аркадий Добкин о будущем
26.07.2020 07:50 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Беларусь может отвечать на мировые вызовы и решать собственные проблемы, но важно убрать страх инициативы. Ведь ошибки все равно неизбежны, а страх парализует. О Юрии Зиссере и о том, как пандемия меняет мир и нас, о «богатых» айтишниках и о частном бизнесе, за которым будущее, размышляет председатель совета директоров EPAM Systems Аркадий Добкин, один из лидеров в
О Юрии Зиссере
Юре должно было исполниться 60. 28 Июня. Мне исполнилось 3-го. Мы немножко «продукты» одного времени, одного начального воспитания, если хотите. Воспитания Советским Союзом. И не только. Во всех их проявлениях. И в хороших, наверное, тоже.
Встречались или для интервью, или по какому-нибудь не очень хорошему поводу. Чтобы посоветоваться. Кроме последнего раза, когда по-хорошему. В ноябре 2019-го, на концерте, который он организовывал и спонсировал. Мы не виделись несколько лет перед этим. Я знал, что он будет там — он посоветовал в какой день лучше прийти. Ко мне подошел незнакомый высокий и очень худой человек и начал расспрашивать про дела, как будто мы вчера расстались. Я постеснялся сразу признаться, что не узнаю… пока не понял, что передо мной Юра. Через пять минут он пошел искать стул для меня (!), чтобы посадить поближе к сцене…
Последний мой текст в мае в вайбере остался уже без ответа.
Я уверен, что улица его имени появиться в Минске. Если не сегодня, так завтра. Он эту память безусловно заработал. Не добротой. «Тутбаем».
О будущем
Не все любят размышления о будущем: мечты, прожекты, а жить надо здесь и сейчас. Но способность предвидеть будущее очень важна в бизнесе. Мне кажется, это основное преимущество, которое позволяет компаниям-лидерам стать лидерами. Иначе будешь всегда отставать.
Но есть очень тонкая грань. В отличие от науки, это должно быть «будущее», которое можно практически осуществить в приемлемых временных рамках и в конкретных условиях реализации. Иначе можно оказаться просто прожектером. Или «серийным стартапером» с очень убедительным объяснением, почему не получилось опять, и почему так просто это было сделать другим.
О пандемии
Пандемия, кажется, развернула прежде очевидный тренд на глобализацию.
Не знаю, как долго мы продержимся с полузакрытыми границами, многочисленными ограничениями. И научимся наконец выступать единым фронтом в случае глобальной беды.
Кажется, что действовать вместе должно быть легко и логично. К сожалению, об этом только легко говорить. Поэтому, мы так искренне удивляемся, когда у кого-то «вдруг» получается. Несмотря на вроде бы очевидные преимущества. При первой опасности или первой сложности вдруг быстро выясняется, какие мы все разные и почему объединяться вредно, и кто конкретно виноват, там у них конечно. Появляются страх и подозрительность, и дефицит всего. Очень родные слова из советского воспитания. И неправильная конкуренция. И единый фронт быстро ломается.
Другое дело — выхода нет и придется объединяться. Сколько времени и усилий понадобится, чтобы продержаться, никто все еще не знает. Может 6−9 месяцев — но это вряд ли, а может 2−3 года.
Об айтишниках
Какое вообще место займут айтишнки в Беларуси будущего? А частный бизнес в целом?
Можно предположить, что после перехода на особый режим и английское право резиденты ПВТ — это какое-то государство в государстве. Я думаю, что это не верная парадигма, но если даже ее и принять частично, то любой «богатый» регион в государстве нужно пытаться целенаправленно расширять, присоединяя «небогатые». Чтобы появились в нем, расширяемом, как можно больше других «богатых» — врачей и учителей, фермеров и рестораторов, рабочих и журналистов, инженеров и парикмахеров. И они появляются. Как и много частных бизнесов, за которыми, безусловно, будущее в Беларуси. Также как и везде.
И это все очень тривиально на словах. Не тривиально — как это «богатое» государство реально расширять быстрее. Ведь совсем не все зависит от количества айтишников.
Об образовании
Я не очень серьезно отношусь к ситуациям, когда дилетанты говорят про ИТ. Еще и на макроуровне. Даже если это очень серьезные эксперты в какой-то другой области или даже в узкой ИТишной. Поэтому сразу прошу прощения за очень общие рассуждения дилетанта. Но, я думаю, нам всем нужно ожидать серьезных изменений в образовании и здравоохранении. Это и финансирование этих сфер, и отношение общества к людям этих критических для страны профессий.
Но лучше этого не ждать, а начинать действовать. И при этом не стоит забывать, что это все очень непросто, и это проблемы не только Беларуси. Это проблемы, которые есть у всех, и даже у очень «богатых». Или почти у всех. И в мире сегодня накоплен колоссальный опыт, как делать не надо. И это преимущество, которое надо использовать. Не делать, как не надо.
В Беларуси многие проблемы можно решать быстрее и проще, учась на ошибках других. Но надо действовать. А для этого нужно, прежде всего, убрать страх инициативы. Потому, что ошибки все равно неизбежны. Когда действуешь. А под «страхом» никто не станет даже пробывать. Никогда. И это уже про реальную конкуренцию и про частный бизнес с одной стороны, и прозрачные правила игры — с другой. Для всех. Чтобы начали. Я знаю — опять очень тривиально. На словах.
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Беларусь может отвечать на мировые вызовы и решать собственные проблемы, но важно убрать страх инициативы. Ведь ошибки все равно неизбежны, а страх парализует. О...
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