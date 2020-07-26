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Сергея Тихановского внесли в базу данных украинского «Миротворца»

26.07.2020 13:00 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

25 июля белорусского блогера, автора канала «Страна для жизни», задержанного в начале избирательной кампании-2020, Сергея Тихановского внесли в базу данных украинского «Миротворца».


Скриншот сайта

Причиной указано «сознательное нарушение Государственной границы Украины с целью проникновения в захваченный российскими оккупантами Крым; участие в попытках легализации оккупации АР Крым российскими захватчиками». По данным сайта, в 2018 году Тихановский посетил Крым.

Сайт «Миротворец» известен публикациями, в которых были обнародованы личные данные журналистов, сепаратистов ДНР и ЛНР и других граждан. Ранее на сайте были опубликованы списки журналистов, в том числе иностранных, которые получали аккредитацию ДНР и ЛНР, с указанием их контактных данных, после чего в адрес некоторых из них поступали угрозы.

Также в базе «Миротворца» в разное время были российские политики, представители шоу-бизнеса, театра и кино и пр.

 
 
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По данным сайта, в 2018 году Тихановский посетил Крым.
 
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