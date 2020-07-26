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В Лидском районе презентовали новую сельхозтехнику
26.07.2020 12:06 — Новости Экономики | БT
Источник материала: БTВ Лидском районе презентовали белорусскую сельхозтехнику, ранее не выпускаемую в нашей стране. С ней в ходе рабочей поездки ознакомился глава Минсельхозпрода Иван Крупко. Льноводческая отрасль очень важна для Беларуси. И сегодня страна продвинулась как в технологическом процессе эффективного выращивания культуры, так и в производстве льноуборочной техники. Однако некоторые ее виды пока приходилось закупать.
Убрать зерно планируют за 22 погожих дня
Сейчас в регионе активно идёт уборка зерновых. По словам министра сельского хозяйства, работы могут успеть завершить за 22 погожих дня. Для их контроля как в самом министерстве, так и в областях созданы специальные рабочие группы.
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В Лидском районе презентовали белорусскую сельхозтехнику, ранее не выпускаемую в нашей стране. С ней в ходе рабочей поездки ознакомился глава Минсельхозпрода...
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