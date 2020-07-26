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Убрать зерно планируют за 22 погожих дня

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В Лидском районе презентовали новую сельхозтехнику В Лидском районе презентовали белорусскую сельхозтехнику, ранее не выпускаемую в нашей стране. С ней в ходе рабочей поездки ознакомился глава Минсельхозпрода...

В Лидском районе презентовали белорусскую сельхозтехнику, ранее не выпускаемую в нашей стране. С ней в ходе рабочей поездки ознакомился глава Минсельхозпрода Иван Крупко. Льноводческая отрасль очень важна для Беларуси. И сегодня страна продвинулась как в технологическом процессе эффективного выращивания культуры, так и в производстве льноуборочной техники. Однако некоторые ее виды пока приходилось закупать.Сейчас в регионе активно идёт уборка зерновых. По словам министра сельского хозяйства, работы могут успеть завершить за 22 погожих дня. Для их контроля как в самом министерстве, так и в областях созданы специальные рабочие группы.