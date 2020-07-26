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В Гомеле - на родине задержанного Сергея Тихановского - начинается пикет его жены Светланы

26.07.2020 20:16 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская продолжает тур по городам страны. 26 июля она с Вероникой Цепкало и Марией Колесниковой уже провела агитационные пикеты в Жлобине и Речице. На них собирались тысячи человек. В 20.00 Светлану и ее боевых подруг ждут в Гомеле — родном городе задержанного мужа кандидата в президенты, блогера Сергея Тихановского.


Для проведения митинга Тихановской власти выделили площадку у Центра инклюзивной культуры. Начаться пикет должен в 20.00. Но уже за час до него на «глушках», как называют это место гомельчане, стали собираться люди. Избиратели пришли с БЧБ и государственными красно-зелеными флагами, плакатами «Верым, можам, пераможам!», в брендированных майках и кепках. На запястьях у многих — белые ленты, ставшие знаком солидарности с объединенными штабами Тихановской-Бабарико-Цепкало.


Фото: Сергей Комков, TUT.BY

С минуты на минуту команда объединенного штаба начнет вести стрим из Гомеля. Правда, корреспонденты TUT.BY уже говорят о проблемах с мобильным интернетом в месте пикета.

Предлагаем вам посмотреть прямое включение со встречи, а позже — почитать наш большой репортаж и посмотреть фото встречи с гомельчанами.

Напомним, 37-летняя Светлана Тихановская — переводчик с английского языка, мать двоих детей и жена известного блогера Сергея Тихановского, который сейчас находится в СИЗО в Минске.

Пикеты по сбору подписей за Светлану как кандидата в президенты собирали длинные очереди в городах Беларуси. А сейчас, во время агитации, она собирает многотысячные митинги не только в столице, но и в регионах.

 
Теги: Гомель, Минск
 
 
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26 июля Светлана Тихановская с Вероникой Цепкало и Марией Колесниковой уже провели агитационные пикеты в Жлобине и Речице. На них собирались тысячи человек.
 
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