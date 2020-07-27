Ушел из жизни Виктор Шанюкевич – основатель агентства «Динас», эксперт в области недвижимости и строительства, депутат, ученый

Источник материала: realt.by

В 1995 году жизнь свела его с санкт-петербургским агентством недвижимости «Динас». Вскоре ему предложили работать совместно, но на базе белорусского филиала. Впоследствии риэлтерская организация стала работать самостоятельно, а Виктор Абрамович был ее основным соучредителем.

В 1979 году он стал работать в Белорусском национальном техническом университете, а затем защитил звание кандидата технических наук и работал в должности доцента кафедры «Организация строительства и управление недвижимостью» строительного факультета.

С 1996 по 2010 года он был депутатом Минского городского совета депутатов 22, 23, 24, 25 созывов, занимал должность председателя постоянной депутатской комиссии по строительству, жилищному хозяйству, землепользованию и экологии и внес большой вклад в развитие Минска .

В последние годы Виктор Абрамович вместе с коллегами вел активную работу, направленную на совершенствование законодательной базы по риэлтерской деятельности, сокращение доли серого рынка. Вместе с Союзом риэлтерских организаций он предлагал ввести сертификацию услуг на базе действующего стандарта «Услуги риэлтерские. Общие требования».

Союз риэлтерских организаций создан для содействия его членам ― риэлтерским организациям ― в осуществлении профессиональной деятельности, направленной на достижение социальных, образовательных, научных, управленческих целей, защиты прав, законных интересов граждан и организаций, разрешения споров и конфликтов в связи с деятельностью на рынке недвижимости, а также реализации совместных программ.

В 2016 году Виктор Абрамович Шанюкевич выступил инициатором создания некоммерческого объединения «Союз риэлтерских организаций» и был избран его председателем.

Виктор Абрамович Шанюкевич имел огромный опыт работы в сфере недвижимости и строительства. С 1995 года его деятельность связана со вторичным рынком жилья, с 1996 года он стал активно участвовать в разработке законодательной базы в строительстве и недвижимости. С 2004 года занимался строительством жилых домов. При его непосредственном участии возведено 14 объектов.

Виктор Абрамович Шанюкевич увлекался спортом. Заслужил звание мастера спорта СССР, был международным арбитром по настольному теннису, заместителем председателя БОО «Федерация настольного тенниса", неоднократным участником чемпионатов мира и Европы по настольному теннису среди ветеранов.

Коллеги и друзья скорбят по безвременно ушедшему из жизни Шанюкевичу Виктору Абрамовичу и вспоминают его как умного, саркастичного и сильного человека, интересного собеседника.

Коллеги о соратнике:

Ольга Тихонова, директор ООО «Портал недвижимости»:

- С Виктором Абрамовичем руку об руку я работала почти 18 лет. Пришла в агентство «Динас», когда мне было 28 лет, и трудилась под руководством Виктора Абрамовича до самой его кончины. Всем своим профессиональным качествам, которыми владею, я обязана именно ему.

У Виктора Абрамовича была уникальная способность собирать вокруг себя талантливых и преданных делу людей. Сейчас многие выходцы из агентства «Динас» работают в других риэлтерских компаниях, некоторые открыли свое дело. Это заслуга Виктора Абрамовича. Он – профессионал с большой буквы, и всех нас научил профессии. Всегда помогал нам решать самые сложные рабочие вопросы.

Виктор Абрамович много сделал для развития рынка недвижимости. Принимал непосредственное и самое активное участие в разработке законодательных актов по риэлтерской деятельности, в свое время выступал инициатором введения лицензирования.

Он был очень влиятельным человеком в сфере недвижимости, к его инициативам прислушивались, и с его кончиной закончилась эпоха Шанюкевича в недвижимости. Надеюсь, что его дело продолжат воплощать в жизнь коллеги.

Александр Лосицкий, директор АН «Центральное»:

- Я тесно работал с Виктором Абрамовичем последние 3-4 года. Был его заместителем в Союзе риэлтерских организаций. Мы достаточно часто выезжали в командировки в Украину и Россию. Коллеги ценили его за высокий профессионализм, но это не мешало ему оставаться человеком с открытой душой.

В последнее время мы работали над созданием портала по недвижимости. Виктор Абрамович все свое время отдавал работе над этим проектом. Однако, к сожалению, завершить его мы не успели.

Союз риэлтерских компаний тесно работал с Белорусской ассоциацией «Недвижимость» и Конфедерацией агентств недвижимости и вырабатывал совместные предложения по внесению изменений в законодательные акты, касающиеся риэлтерской деятельности.

У Виктора Абрамовича всегда было много дел, он был трудоголиком и целеустремленным человеком. Все цели, которые он ставил перед собой и коллективом, достигались. Он не стоял на месте. Однако воплотить в жизнь все свои идеи у него, к большому сожалению, не получилось. Его жизнь оборвалась. Теперь это остается сделать его соратникам и последователям.