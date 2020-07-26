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«Угрозы поступают в адрес моих детей». Канопацкая объяснила, почему не проводит уличных пикетов

26.07.2020 18:29 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Кандидат в президенты Беларуси Анна Канопацкая 26 июля встретилась с руководством своего штаба и доверенными лицами. Об этом она сообщила в фейсбуке.


Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

«Обсудили два важных вопроса. Первый — как вести предвыборную агитацию в сложившихся условиях. Все согласились, что с учетом угроз, которые поступают в мой адрес, в адрес моих детей и доверенных лиц, решение отказаться от проведения пикетов было правильным.

Власть, сосредоточенная на борьбе с инакомыслием и протестными настроениями, сегодня не способна защитить кого-то, кроме себя, что делает уличную агитацию небезопасной.

К тому же места, которые власть определила для пикетов, больше подходят для выгула собак».

Команда Канопацкой, по ее словам, делает ставку на предприятия — там, мол, есть возможность обеспечить людям надлежащую безопасность.

— На этой неделе разослали письма на 50 крупнейших предприятий страны. Ждем ответов.

Также кандидат отметила, что время, освободившееся из-за отказа от поездок по регионам, она отдает созданию партии.

 
 
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Кандидат в президенты Беларуси Анна Канопацкая 26 июля встретилась с руководством своего штаба и доверенными лицами.
 
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