«Угрозы поступают в адрес моих детей». Канопацкая объяснила, почему не проводит уличных пикетов

Источник материала: Tut.by

Кандидат в президенты Беларуси Анна Канопацкая 26 июля встретилась с руководством своего штаба и доверенными лицами. Об этом она сообщила в фейсбуке.



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

«Обсудили два важных вопроса. Первый — как вести предвыборную агитацию в сложившихся условиях. Все согласились, что с учетом угроз, которые поступают в мой адрес, в адрес моих детей и доверенных лиц, решение отказаться от проведения пикетов было правильным.

Власть, сосредоточенная на борьбе с инакомыслием и протестными настроениями, сегодня не способна защитить кого-то, кроме себя, что делает уличную агитацию небезопасной.

К тому же места, которые власть определила для пикетов, больше подходят для выгула собак».

Команда Канопацкой, по ее словам, делает ставку на предприятия — там, мол, есть возможность обеспечить людям надлежащую безопасность.

— На этой неделе разослали письма на 50 крупнейших предприятий страны. Ждем ответов.

Также кандидат отметила, что время, освободившееся из-за отказа от поездок по регионам, она отдает созданию партии.