В налоговой инспекции рассказали о сроках подключения кассовых аппаратов предпринимателей к системе контроля оборудования

Источник материала: Вороновская газета





В соответствии с нормами постановления Совета Министров Республики Беларусь и Национального банка Республики Беларусь от 29 ноября 2019 г. № 819/16 приближаются окончательные сроки подключения кассового оборудования (далее — СККО) для индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность:

— в городе Гродно — 1 октября 2020 года;

— в городах районного подчинения (г.Волковыск, г.Скидель, г.Дятлово, г.Ивье, г.Лида, г.Березовка, г.Мосты, г.Новогрудок, г.Островец, г.Ошмяны, г.Свислочь, г.Слоним, г.Сморгонь, г.Щучин) — 1 ноября 2020 года;

— на всей остальной территории Гродненской области – 1 декабря 2020 года.

В связи с изложенным, обращаем внимание индивидуальных предпринимателей, что к 1 декабря 2020 г. одномоментное подключение к СККО кассового оборудования всех желающих будет невозможно. Именно с этой целью РУП «Информационно-издательский центр по налогам и сборам» утверждены графики подключения. Кассовое оборудование индивидуальных предпринимателей, не соблюдающих график, будет подключаться к СККО в последнюю очередь по мере освобождения специалистов.

Во избежание ситуации, когда индивидуальные предприниматели с 1 декабря 2020 года либо будут вынуждены приостановить деятельность до момента подключения к системе, либо будут работать с нарушениями требований законодательства и привлекаться к административной ответственности, напоминаем индивидуальным предпринимателям о необходимости своевременного подключения кассового оборудования к СККО и соблюдения графиков подключения, а также о наличии возможности использования программных касс или кассовых суммирующих аппаратов.

Информация об операторах программных кассовых систем, программных кассовых системах и программных кассах размещена на официальном сайте РУП «Информационно-издательский центр по налогам и сборам» https://info-center.by/napravlenie-deyatelnosti/pks/informatsiya-ob-operatorakh-programmnykh-kassovy… . Сведения о моделях (модификациях) кассовых суммирующих аппаратов и специальных компьютерных систем, используемых на территории Республики Беларусь, содержатся на официальном сайте Государственного комитета по стандартизации https://registry.belgiss.by/index.php#tabsRegistrySksksaCashModels .

Информация о порядке подключения к СККО размещена на официальном сайте РУП «Информационно-издательский центр по налогам и сборам» http://skko.by/ .

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