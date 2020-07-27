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Нацбанк предлагает запретить повышенные проценты и ограничить пеню по просроченным кредитам

27.07.2020 09:46 — Новости Экономики | БT  
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Источник материала: БT

Нацбанк предлагает умерить аппетиты банков. Стало известно, что регулятор разослал в коммерческие банки для обсуждения проект указа. В соответствии с ним планируется запретить повышенный размер процентной ставки и ввести ограничения по размеру штрафов за несвоевременное погашение кредита. Отмечается, что документ подготовлен "с целью недопущения избыточной финансовой нагрузки на кредитополучателей и минимизации негативных последствий для развития бизнеса, обусловленных повышенным влиянием внешних негативных факторов". Размер неустойки в год не может превышать по краткосрочным кредитам 20 % от суммы кредита, по долгосрочным - 10 %. 

 
 
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Нацбанк предлагает умерить аппетиты банков. Стало известно, что регулятор разослал в коммерческие банки для обсуждения проект указа. В соответствии с ним...
 
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