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Роман Головченко: правительство контролирует ситуацию на ценовом рынке (+видео)

27.07.2020 — Новости Экономики | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Роман Головченко: правительство контролирует ситуацию на ценовом рынке (+видео)

Правительство контролирует ситуацию на ценовом рынке, заявил в программе «Главный эфир» на телеканале «Беларусь 1» премьер-министр Беларуси Роман Головченко, сообщает БЕЛТА.

«Ситуация с ценами у нас абсолютно спокойная. Мы находимся в прогнозных параметрах, даже идем ниже прогноза. Задача, которая была поставлена перед правительством и Национальным банком — годовой рост потребительских цен не должен превышать 5%. С начала года мы имеем индекс роста потребительских цен — 103,2%. Причем по контролируемым ценам он еще ниже, — сказал Роман Головченко. — Конечно, был сложный период, когда из-за разрыва цепочек поставщиков начали возникать инфляционые навесы, начали подниматься цены. Вы помните, ажиотажный спрос возникал на имбирь, лимоны, гречку. Поэтому, пришлось срочно гасить эту ситуацию и регулятивными, и экономическими методами».

Премьер подчеркнул, что Президентом еще тогда была поставлена жесткая задача — обеспечить порядок на ценовом рынке, несмотря на все кризисные явления. «И он сейчас обеспечен. Мясная продукция подешевела практически на 10%, а также молочная продукция, хлебобулочные изделия и так далее. Сейчас есть небольшой рост по плодоовощной продукции: цитрусовые, яблоки, которых был не урожай в прошлом году, картофель старый закончился, а новый пока не вырос, капуста, лук — это все импортные товары. Но это абсолютно сезонное явление, соберем наш урожай — тут же цены припадут. Поэтому, я с уверенностью говорю, что правительство ситуацию на ценовом рынке контролирует», — отметил он.

Роман Головченко добавил, что белорусам здесь не стоит беспокоиться. «Я бы хотел воспользоваться ситуацией и обратиться к широким экономическим кругам, которые очень активно комментируют действия правительства, нагнетают напряженность, что все плохо, что правительство сейчас включит печатный станок (хотя у правительства нет таких полномочий), начнет сейчас всем наращивать зарплаты, будет эмиссия, будет опять курс доллара расти. Для чего это делается? Зачем людям вливается такая информация в голову, на кого работают люди, которые каждый день или через день нагнетают эту напряженность. У меня лично однозначного ответа на этот вопрос нет, — заявил премьер-министр. — У нас хватает денег в бюджете для того, чтобы выполнять все свои социальные обязательства и программы развития».

БелТА, видео БТ

 
 
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Правительство контролирует ситуацию на ценовом рынке, заявил в программе «Главный эфир» на телеканале «Беларусь 1» премьер-министр Беларуси Роман Головченко,...
 
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