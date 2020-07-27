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Роман Головченко: правительство контролирует ситуацию на ценовом рынке (+видео)
27.07.2020 — Новости Экономики | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
Правительство контролирует ситуацию на ценовом рынке, заявил в программе «Главный эфир» на телеканале
«Ситуация с ценами у нас абсолютно спокойная. Мы находимся в прогнозных параметрах, даже идем ниже прогноза. Задача, которая была поставлена перед правительством и Национальным банком — годовой рост потребительских цен не должен превышать 5%. С начала года мы имеем индекс роста
Премьер подчеркнул, что Президентом еще тогда была поставлена жесткая задача — обеспечить порядок на ценовом рынке, несмотря на все кризисные явления. «И он сейчас обеспечен. Мясная продукция подешевела практически на 10%, а также молочная продукция, хлебобулочные изделия и так далее. Сейчас есть небольшой рост по плодоовощной продукции: цитрусовые, яблоки, которых был не урожай в прошлом году, картофель старый закончился, а новый пока не вырос, капуста, лук — это все импортные товары. Но это абсолютно сезонное явление, соберем наш урожай — тут же цены припадут. Поэтому, я с уверенностью говорю, что правительство ситуацию на ценовом рынке контролирует», — отметил он.
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Правительство контролирует ситуацию на ценовом рынке, заявил в программе «Главный эфир» на телеканале «Беларусь 1» премьер-министр Беларуси Роман Головченко,...
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