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Программисты, офшоры, авторитеты. Как украинцы и россияне делают в Беларуси бизнес на ставках
27.07.2020 12:36 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В последние годы букмекерский бизнес обрел большой размах в Беларуси. Компании активно вкладывают средства в свое развитие, продвижение и рекламу, поддерживают клубы в целом и спортсменов в частности. Наряду с этим именно через букмекерские конторы проходят ставки на договорные матчи, расследование по которым в Беларуси уже Минске начался суд над организаторами «договорняков» в белорусском футболе">обернулось для игроков уголовными делами. TUT.BY выяснил, кто диктует моду на белорусском букмекерском рынке.
В Беларуси игорный бизнес курирует Министерство по налогам и сборам. Ведомство выдает компаниям специальные разрешения для ведения такой деятельности. На 1 июля 2020 года
За полгода бюджет получил 20,8 млн рублей с налога на игорный бизнес, а подоходный с выигрышей составил 19,8 млн рублей, сообщили
Лицензию на право содержания букмекерской конторы имеют 36 субъектов хозяйствования, для 11 из которых букмекерство является основным направлением деятельности.
Моду на букмекерском рынке Беларуси диктуют международные компании. В число ведущих операторов входят украинские по происхождению Parimatch и FavBet, российские «Марафон», BetCity, Leon. Из белорусских игроков выделяется витебский Maxline.
На протяжении последних лет сокращается количество наземных пунктов приема ставок. Это
Маржа букмекеров закладывается в коэффициенты ставок. Коэффициенты рассчитываются математически и обратно пропорциональны вероятности события, которая учитывает количество выигрышей и проигрышей клубы, играет ли команда дома или в гостях, силу игроков и ряд других факторов.
Parimatch
Наиболее масштабную сеть букмекерских контор в Беларуси организовала компания «Статускво», которая развивает бренд Parimatch. Сейчас на ее счету 51 наземный пункт приема ставок и одно виртуальное игорное заведение, следует из реестра МНС. В феврале 2020 года Parimatch получила лицензию на запуск легального онлайн-казино и вложила в проект 1 млн долларов.
Корни компании «Пари Матч» уходят в Украину. Ее учредителями СМИ
Что касается компании «Статускво», то 95% долей в ней принадлежит кипрской «Эрисиус Инвестментс Лимитед». По данным российских и украинских СМИ, ей принадлежат торговые знаки Parimatch и «Заряжен побеждать!».
Чуть более 4% в «Статускво» имеет ее гендиректор Александр Шельмаков. Это один из первопроходцев букмекерского бизнеса в Беларуси. В свое время в Минске работали букмекерские конторы «Статус Кво». По 0,5% компании имеют заместитель директора Parimatch Belarus Юлия Лешкова и Татьяна Тонкович.
FavBet
Корни букмекерской компании FavBet также уходят в Украину, где она известна и под названием «Фаворит». Владельцами сети контор выступает семья Матюха.
Популярность «Фаворита» распространилась на ряд стран бывшего СССР. Много лет назад компания получила лицензию на деятельность в сфере игорного бизнеса в Беларуси. Здесь зарегистрировано юрлицо «ФавБетБел». Украинец Андрей Матюха имеет 5% белорусской компании, британская «Фавбет Инвест» — 95%.
В реестре МНС Беларуси зарегистрировано 4 букмекерские конторы FavBet. Сеть залов игровых автоматов MaxBet является партнером FavBet и работает по линии данного букмекера.
Стоит отметить, что в Украине с 2009 года игорный бизнес был запрещен. Но букмекерским конторам удавалось обходить запрет, путем регистрации под видом лотереи Тото. Как и большинство букмекеров, украинские компании имеют лицензию Кюрасао (Антильские острова), по которой осуществляет международную деятельность. Эта юрисдикция известна, как один из старейших поставщиков услуг в сфере онлайн-гемблинга.
Интересно, что в Украине букмекерские конторы в неопределенном статусе, но все-таки выступают спонсорами ряда футбольных клубов, спортивных федераций и даже отдельных атлетов.
Согласно местным СМИ, силовики периодически наведывались к букмекерам и даже подозревали их в незаконных операциях и выводе средств. Однако по итогу конторы продолжали существовать и активно развиваться.
Впрочем, в 2019 году было принято решение о легализации игорного бизнеса в Украине. Официальным спикером стал Давид Арахамия, глава парламентской фракции «Слуга народа». Он одним из первых начал готовить общественное мнение к тому, что запрет на игорный бизнес ни к чему не привел, поэтому легализация — прямой путь к пополнению бюджета. По оценке властей Украины, уже в первый год легализация игорного бизнеса даст дополнительно в бюджет 350−400 миллионов долларов.
И вот 14 июля 2020 года Верховная рада приняла во втором чтении законопроект «О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр», легализующий в Украине игорный бизнес. «За» проголосовало 248 депутатов при минимально необходимых 226, в основном — от «Слуги народа». «Оппозиционная платформа — За жизнь», «Европейская солидарность», «Батьківщина» и «Голос» не дали ни одного голоса.
Закон, в частности, предусматривает создание в Украине отдельного регулятора рынка — Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей, которая будет выдавать лицензии организаторам азартных игр. Ими смогут стать исключительно юридические лица — резиденты Украины. Закон предполагает уголовную ответственность за организацию азартных игр без лицензии. Играть в азартные игры в Украине смогут лица, которые достигли 21-летнего возраста.
Букмекерам
По данным СМИ, легализация бизнеса необходима и владельцам контор, чтобы привлечь инвесторов. А нелегальный бизнес так просто не продашь.
Впрочем, эксперты
Марафон
В реестре МНС Беларуси зарегистрированы 37 контор под брендом «Марафон» и 3 их тотализатора.
Компания, созданная в России, активно развивается в интернете и «на земле». В 2009 году «Марафон», который занимал 50% российского рынка с сотнями пунктов приема ставок, вынужден был приостановить работу. По данным «
Пока «Марафон» судился с ФНС, игроки уходили. Владельцы (по данным СПАРК — Леонид и Алла Бурые) лицензию отстояли, но закрыли наземные точки в России и уехали в Англию, чтобы развивать бизнес оттуда.
Компания по-прежнему является лидером по трафику из СНГ, спонсирует ряд европейских футбольных клубов.
Betcity
Компания «Бетсити» была основана также в России. В 2003 году Сергей Самсоненко, заработавший первый миллион на продаже кроссовок, и Михаил Бартник, державший популярные казино в Ростове-на-Дону, открыли первую букмекерскую контору.
В 2006-м, когда у Betcity было около 60 пунктов приема ставок в России, Украине и Беларуси, Самсоненко уехал развивать бизнес в Македонию, где спустя 10 лет стал самым состоятельным человеком. В 2012—2013 годах он приобрел три популярных македонских спортивных клуба с названием «Вардар» — мужской футбольный, мужской и женский гандбольные. Запустил в Скопье девелоперские проекты, например строительство арены «Ян Сандански» с отелем Russia за 17 млн евро.
По данным
Как и многие игроки этого рынка, Betcity принимает ставки в интернете по всему миру через офшорные компании. В реестре МНС Беларуси зарегистрировано 15 контор Betcity.
Leon
Это еще одна компания с российскими корнями. Но вышла легально на белорусский рынок
«В БК «Леон» имеют амбициозные планы по завоеванию онлайн-рынка Беларуси в сфере букмекерства», — сообщила по этому поводу пресс-служба компании.
Многократный чемпион мира по тайскому боксу Виталий Гурков стал первым амбассадором «Леона» в Беларуси.
В настоящее время компания работает с белорусскими клиентами в онлайн и через два офлайновых пункта приема ставок.
Учредителями белорусской компании «БК Леон» являются мальтийские «Трэйд Вэб Лимитед» и «ДэйтаЛоджик Лимитед». Одна из них связана с директором по маркетингу российской БК «Леон» Евгением Кирилловым, следует из базы данных юрлиц.
Maxline
Эту букмекерскую контору основал в 2012 году в Витебске программист по образованию Артем Леонов.
— После учебы я устроился на работу в одну из местных букмекерских контор. Трудился там 5 лет, присматривался, изучил кухню и понял, что созрел для собственного бизнеса, — рассказывал Леонов в интервью
По данным реестра МНС, сегодня в Беларуси открыто 13 пунктов приема ставок Maxline. Контора спонсирует ряд белорусских клубов. В качестве амбассадора она выбрала известного белорусского теннисиста Максима Мирного. «FavBet предложил [футболисту] Александру Глебу в два раза больше, чем мы, и он выбрал их», — сказал Леонов.
В планах у Maxline получение лицензии Кюрасао, позволяющей выйти на международный рынок и работать по всему миру.
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В последние годы букмекерский бизнес обрел большой размах в Беларуси. Компании активно вкладывают средства в свое развитие, продвижение и рекламу, поддерживают...
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