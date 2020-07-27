Программисты, офшоры, авторитеты. Как украинцы и россияне делают в Беларуси бизнес на ставках

Источник материала: Tut.by

В последние годы букмекерский бизнес обрел большой размах в Беларуси. Компании активно вкладывают средства в свое развитие, продвижение и рекламу, поддерживают клубы в целом и спортсменов в частности. Наряду с этим именно через букмекерские конторы проходят ставки на договорные матчи, расследование по которым в Беларуси уже Минске начался суд над организаторами «договорняков» в белорусском футболе">обернулось для игроков уголовными делами. TUT.BY выяснил, кто диктует моду на белорусском букмекерском рынке.



Фото: Reuters

В Беларуси игорный бизнес курирует Министерство по налогам и сборам. Ведомство выдает компаниям специальные разрешения для ведения такой деятельности. На 1 июля 2020 года имели лицензию 111 компаний, но фактически деятельность вели 92. Всего на эту дату функционировало 307 игорных заведений, из них букмекерских контор — 122 (на начало года — 158).

За полгода бюджет получил 20,8 млн рублей с налога на игорный бизнес, а подоходный с выигрышей составил 19,8 млн рублей, сообщили Office Life в МНС.

Лицензию на право содержания букмекерской конторы имеют 36 субъектов хозяйствования, для 11 из которых букмекерство является основным направлением деятельности.

Моду на букмекерском рынке Беларуси диктуют международные компании. В число ведущих операторов входят украинские по происхождению Parimatch и FavBet, российские «Марафон», BetCity, Leon. Из белорусских игроков выделяется витебский Maxline.

На протяжении последних лет сокращается количество наземных пунктов приема ставок. Это международный тренд , который стал следствием развития информационных технологий. Виртуальный сектор игорной индустрии набирает обороты и в мировом масштабе приближается к историческому рубежу, после которого перегонит реальный сектор. Появились компании «Ставка-Бет» (бренд 1XBET) и «Бизон Бет (Bison), которые делают ставку на онлайн.

Маржа букмекеров закладывается в коэффициенты ставок. Коэффициенты рассчитываются математически и обратно пропорциональны вероятности события, которая учитывает количество выигрышей и проигрышей клубы, играет ли команда дома или в гостях, силу игроков и ряд других факторов.

Parimatch

Наиболее масштабную сеть букмекерских контор в Беларуси организовала компания «Статускво», которая развивает бренд Parimatch. Сейчас на ее счету 51 наземный пункт приема ставок и одно виртуальное игорное заведение, следует из реестра МНС. В феврале 2020 года Parimatch получила лицензию на запуск легального онлайн-казино и вложила в проект 1 млн долларов.



Фото: Александр Шичко, pressball.by

Корни компании «Пари Матч» уходят в Украину. Ее учредителями СМИ называют 70-летнего бизнесмена Эдуарда Швиндлермана и Татьяну Белорусскую.

Что касается компании «Статускво», то 95% долей в ней принадлежит кипрской «Эрисиус Инвестментс Лимитед». По данным российских и украинских СМИ, ей принадлежат торговые знаки Parimatch и «Заряжен побеждать!».

Чуть более 4% в «Статускво» имеет ее гендиректор Александр Шельмаков. Это один из первопроходцев букмекерского бизнеса в Беларуси. В свое время в Минске работали букмекерские конторы «Статус Кво». По 0,5% компании имеют заместитель директора Parimatch Belarus Юлия Лешкова и Татьяна Тонкович.

FavBet

Корни букмекерской компании FavBet также уходят в Украину, где она известна и под названием «Фаворит». Владельцами сети контор выступает семья Матюха.

Популярность «Фаворита» распространилась на ряд стран бывшего СССР. Много лет назад компания получила лицензию на деятельность в сфере игорного бизнеса в Беларуси. Здесь зарегистрировано юрлицо «ФавБетБел». Украинец Андрей Матюха имеет 5% белорусской компании, британская «Фавбет Инвест» — 95%.

В реестре МНС Беларуси зарегистрировано 4 букмекерские конторы FavBet. Сеть залов игровых автоматов MaxBet является партнером FavBet и работает по линии данного букмекера.

Стоит отметить, что в Украине с 2009 года игорный бизнес был запрещен. Но букмекерским конторам удавалось обходить запрет, путем регистрации под видом лотереи Тото. Как и большинство букмекеров, украинские компании имеют лицензию Кюрасао (Антильские острова), по которой осуществляет международную деятельность. Эта юрисдикция известна, как один из старейших поставщиков услуг в сфере онлайн-гемблинга.



Высший дивизион чемпионата Украины по футболу в сезоне 2019/2020 назывался Favbet Лига. Фото: footboom.com

Интересно, что в Украине букмекерские конторы в неопределенном статусе, но все-таки выступают спонсорами ряда футбольных клубов, спортивных федераций и даже отдельных атлетов.

Согласно местным СМИ, силовики периодически наведывались к букмекерам и даже подозревали их в незаконных операциях и выводе средств. Однако по итогу конторы продолжали существовать и активно развиваться.

Впрочем, в 2019 году было принято решение о легализации игорного бизнеса в Украине. Официальным спикером стал Давид Арахамия, глава парламентской фракции «Слуга народа». Он одним из первых начал готовить общественное мнение к тому, что запрет на игорный бизнес ни к чему не привел, поэтому легализация — прямой путь к пополнению бюджета. По оценке властей Украины, уже в первый год легализация игорного бизнеса даст дополнительно в бюджет 350−400 миллионов долларов.

И вот 14 июля 2020 года Верховная рада приняла во втором чтении законопроект «О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр», легализующий в Украине игорный бизнес. «За» проголосовало 248 депутатов при минимально необходимых 226, в основном — от «Слуги народа». «Оппозиционная платформа — За жизнь», «Европейская солидарность», «Батьківщина» и «Голос» не дали ни одного голоса.

Закон, в частности, предусматривает создание в Украине отдельного регулятора рынка — Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей, которая будет выдавать лицензии организаторам азартных игр. Ими смогут стать исключительно юридические лица — резиденты Украины. Закон предполагает уголовную ответственность за организацию азартных игр без лицензии. Играть в азартные игры в Украине смогут лица, которые достигли 21-летнего возраста.

Букмекерам разрешается принимать ставки только на реальные события, но не виртуальные игры или события, «результат которых определяется генератором случайных чисел». Кроме того, запрещается принимать ставки на события, «имеющие признаки посягательства на государственный суверенитет и территориальную целостность Украины», морально-этические нормы общества и конституционные права граждан. При этом букмекерские конторы и пункты приема ставок запрещается размещать в помещениях органов государственной власти и местного самоуправления, учреждений культуры (музеях, библиотеках и т.д.), школ, вузов, больниц, в культовых сооружениях и т.д.

По данным СМИ, легализация бизнеса необходима и владельцам контор, чтобы привлечь инвесторов. А нелегальный бизнес так просто не продашь.

Впрочем, эксперты считают , что в нынешнем виде закон не заработает раньше сентября, пока его не подпишет президент Владимир Зеленский.

Марафон

В реестре МНС Беларуси зарегистрированы 37 контор под брендом «Марафон» и 3 их тотализатора.



В 2019 году «Марафон» стал спонсором испанского футбольного клуба «Севилья». Фото: sevillafc.es

Компания, созданная в России, активно развивается в интернете и «на земле». В 2009 году «Марафон», который занимал 50% российского рынка с сотнями пунктов приема ставок, вынужден был приостановить работу. По данным « Форбс », Федеральная налоговая служба отказала компании в выдаче лицензии, и история завершилась судебными исками.

Пока «Марафон» судился с ФНС, игроки уходили. Владельцы (по данным СПАРК — Леонид и Алла Бурые) лицензию отстояли, но закрыли наземные точки в России и уехали в Англию, чтобы развивать бизнес оттуда.

Компания по-прежнему является лидером по трафику из СНГ, спонсирует ряд европейских футбольных клубов.

Betcity

Компания «Бетсити» была основана также в России. В 2003 году Сергей Самсоненко, заработавший первый миллион на продаже кроссовок, и Михаил Бартник, державший популярные казино в Ростове-на-Дону, открыли первую букмекерскую контору.



Сергей Самсоненко. Фото: fkvardar.mk

В 2006-м, когда у Betcity было около 60 пунктов приема ставок в России, Украине и Беларуси, Самсоненко уехал развивать бизнес в Македонию, где спустя 10 лет стал самым состоятельным человеком. В 2012—2013 годах он приобрел три популярных македонских спортивных клуба с названием «Вардар» — мужской футбольный, мужской и женский гандбольные. Запустил в Скопье девелоперские проекты, например строительство арены «Ян Сандански» с отелем Russia за 17 млн евро.

По данным РБК , в 2014 году Сергей Самсоненко впервые появился в предвыборном ролике правящей на тот момент партии — ВМРО — ДПМНЕ (Внутренняя македонская революционная организация — Демократическая партия за македонское национальное единство). Но в 2017 году к власти в стране пришли социалисты с проевропейскими взглядами. И тогда Самсоненко попал в поле зрения контрразведки. Его даже подозревали в работе на российские власти, однако бизнесмен заявил, что это не так и он никак не связан с российскими спецслужбами.

Как и многие игроки этого рынка, Betcity принимает ставки в интернете по всему миру через офшорные компании. В реестре МНС Беларуси зарегистрировано 15 контор Betcity.

Leon

Это еще одна компания с российскими корнями. Но вышла легально на белорусский рынок в 2019 году , когда Министерство по налогам и сборам выдало лицензию на право осуществления деятельности в сфере игорного бизнеса.



«Леон» поддерживает в Беларуси гандбольный клуб «Витязь». Фото: masita.by

«В БК «Леон» имеют амбициозные планы по завоеванию онлайн-рынка Беларуси в сфере букмекерства», — сообщила по этому поводу пресс-служба компании.

Многократный чемпион мира по тайскому боксу Виталий Гурков стал первым амбассадором «Леона» в Беларуси.

В настоящее время компания работает с белорусскими клиентами в онлайн и через два офлайновых пункта приема ставок.

Учредителями белорусской компании «БК Леон» являются мальтийские «Трэйд Вэб Лимитед» и «ДэйтаЛоджик Лимитед». Одна из них связана с директором по маркетингу российской БК «Леон» Евгением Кирилловым, следует из базы данных юрлиц.

Maxline

Эту букмекерскую контору основал в 2012 году в Витебске программист по образованию Артем Леонов.



Артем Леонов и Максим Мирный. Фото: пресс-служба Макслайн

— После учебы я устроился на работу в одну из местных букмекерских контор. Трудился там 5 лет, присматривался, изучил кухню и понял, что созрел для собственного бизнеса, — рассказывал Леонов в интервью betonmobile.ru . По его словам, стартовый капитал составил 50 тысяч долларов.

По данным реестра МНС, сегодня в Беларуси открыто 13 пунктов приема ставок Maxline. Контора спонсирует ряд белорусских клубов. В качестве амбассадора она выбрала известного белорусского теннисиста Максима Мирного. «FavBet предложил [футболисту] Александру Глебу в два раза больше, чем мы, и он выбрал их», — сказал Леонов.

В планах у Maxline получение лицензии Кюрасао, позволяющей выйти на международный рынок и работать по всему миру.