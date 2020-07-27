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Президенту доложили о ходе уборочной кампании в регионе и в целом по стране

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Уборочная кампания, развитие региона, зарплаты в центре внимания Президента во время рабочей поездки в Несвижский район Уборочная кампания, развитие региона, зарплаты, реализация инвестпроектов - темы, о которых сегодня шла речь на высшем уровне. Президент посетил Несвижский район...

Уборочная кампания, развитие региона, зарплаты, реализация инвестпроектов - темы, о которых сегодня шла речь на высшем уровне. Президент посетил Несвижский район Минской области. Александр Лукашенко начал рабочую поездку с поля озимой пшеницы предприятия "Новая жизнь". По меркам региона это крупное хозяйство площадью более 4 тысяч гектаров. Здесь специализируются на производстве молока, говядины, свинины и выращивании сельскохозяйственных культур. К слову, регулярно с этих полей собирают одни из лучших урожаев в области.Минимум, который должны взять в этом году, - 9,5 миллиона тонн зерна с учетом кукурузы. Александр Лукашенко напомнил, в этот горячий сезон каждый день год кормит. Поэтому главное должно быть сосредоточено здесь. "Выборы выборами, а кушать все хотят, - акцентировал внимание Александр Лукашенко, - хлеб будет нужен всегда". Александр Лукашенко обратил внимание и на оплату труда сельчан. "Не жалейте заплатить людям. Уравниловки быть не должно”.Сегодня Александр Лукашенко также ознакомился с развитием региона, в частности, с работой Несвижского завода детского питания. Здесь речь шла о реализации инвестпроекта по строительству современного экспортно ориентированного предприятия. Предполагается, что на новом заводе будут перерабатывать около 500 тонн молока в сутки.