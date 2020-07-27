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«Мне не нужна власть. Я хочу детей, мужа и дальше жарить свои котлеты». Как Гомель встречал Тихановскую
27.07.2020 06:03 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
«Все вы знаете: Светлана Тихановская — не политик, у меня нет программы изменения Беларуси, но она есть у мужчин, которые не были допущены к предвыборной гонке. Мне не нужна власть. Я хочу детей, мужа и дальше жарить свои котлеты. Вы будете голосовать за Тихановскую — но вы не будете голосовать за нее как за политика. Вы будете голосовать за Тихановскую как за грядущие перемены, новые чистые выборы». Кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская продолжает тур по городам страны — и 26 июля она с Вероникой Цепкало и Марией Колесниковой добралась до родного города задержанного мужа, блогера Сергея Тихановского. О том, как Гомель встречал Тихановскую, читайте в репортаже TUT.BY.
Утром и днем Тихановская, Цепкало и Колесникова уже провели агитационные пикеты в
Люди пришли с БЧБ-флагами и государственными красно-зелеными, плакатами «Верым, можам, пераможам!», в брендированных майках и кепках. На запястьях у многих — белые ленты, ставшие знаком солидарности с объединенными штабами Тихановской — Бабарико — Цепкало.
В 20.00 собравшиеся уже не помещались на выделенной властями площадке: люди стояли на противоположной стороне, через дорогу у жилых домов. По приблизительным подсчетам присутствовавших, у Центра собралось около 10 тысяч человек.
Пока кандидат с командой не приехали, на сцене перед гомельчанами выступала группа Akute.
Среди собравшихся — люди разного возраста и социального положения. В глаза бросается, что очень много пенсионеров.
Валентина — в первом ряду.
— Я сознательно сюда пришла. У меня дети, у меня внуки, я хочу, чтобы они были свободные и счастливые и жили в родной и счастливой стране.
Ей вторит и Валентина Семеновна:
— Хочу, чтобы дети, правнуки жили, как положено, а не как сейчас. Кто-то шикует. а мы даже в санаторий не можем попасть. Хорошо, что девочки [Тихановская, Цепкало и Колесникова] подняли людей. Хватит уже.
Для Тамары это первый в жизни пикет.
— Никогда такого не видела, — восхищается общностью гомельчан девушка под нарастающее скандирование толпы.
Наконец, появляется черный автомобиль. Толпа скандирует «Све-та! Све-та!» — будто перед нами популярная рок-звезда.
Через пару минут двери микроавтобуса открываются — и женский триумвират уже приветствует собравшихся и спешит на сцену.
Первой слово берет Тихановская.
— Ну здравствуй, родной город Сергея Тихановского! Именно в этом городе началась история «Страны для жизни». Мой любимый муж сейчас в СИЗО за свою гражданскую позицию. Да, так бывает в нашей стране. Конституция не работает, и если твоя позиция отличается от той, что угодна властям, у тебя будут штрафы и ты будешь в тюрьме.
Толпа прерывает выступление Светланы, скандируя «Позор».
Тихановская же продолжает говорить о том, какой мечтает видеть страну, рассказывает про угрозы и давление в свой адрес и адрес штаба.
— Я была в шаге, чтобы сдаться, но не смогла предать вас, вашу веру в перемены.
Собравшиеся снова прерывают ее выступление аплодисментами и криками: «Верым, можам, пераможам!».
«В моей программе очень мало пунктов. Самый первый — мы освободим политзаключенных, и наши мужчины будут, наконец, с нами. Но самый главный пункт — новые честные, абсолютно прозрачные, кристальные, справедливые выборы!»
А потом Светлана доверительно рассказывала гомельчанам о том, в чем признавалась уже не единожды:
— Все вы знаете: Светлана Тихановская — не политик, у меня нет программы изменения Беларуси, но она есть у мужчин, которые не были допущены к предвыборной гонке. Мне не нужна власть. Я хочу детей, мужа и дальше жарить свои котлеты. Вы будете голосовать за Тихановскую — но вы не будете голосовать за нее как за политика. Вы будете голосовать за Тихановскую как за грядущие перемены, новые чистые выборы, в которых могут участвовать и Сергей Тихановский, и Виктор Бабарико, и Валерий Цепкало, и другие альтернативные кандидаты.
Затем микрофон взяла представитель штаба Виктора Бабарико Мария Колесникова. Она обратила внимание на недостойные зарплаты врачей и учителей, а также бедственное положение пенсионеров. При этом, по ее словам, люди в погонах, которые должны защищать население, вынуждены выполнять преступные приказы. Каждое предложение Колесникова заканчивала вопросом-рефреном «Разве это нормально?».
«Нет», — отвечала толпа.
Вероника Цепкало оперировала цифрами:
— Беларусь уже потеряла 750 тысяч граждан, 40 тысяч граждан ежегодно уезжают из Беларуси в поисках лучшей жизни. стабильности и безопасности… Сегодня они пытаются оказать воздействие на нас через наших детей. Это позор.
— Позор, — отзывается толпа.
— Посмотрите на рождаемость в нашей стране. В прошлом году Беларусь установила новый антирекорд: у нас родилось столько людей, сколько в 1945 году, когда наша страна отходила от войны.
Организаторы митинга через каждые полчаса обращались к собравшимся с просьбой не поддаваться на провокации, если таковые будут, а сохранять дружелюбие и спокойствие. Охранники объединенного штаба — крепкие молодые люди, о которых ранее Тихановская рассказала, что все они волонтеры, которые абсолютно безвозмездно обеспечивают безопасность женщинам, — пристально следили за порядком.
Когда стемнело, гомельчане зажгли фонарики своих мобильных — так же вчера поступили пришедшие на встречу с Тихановской в Бобруйске. Ровно в 22.00 митинг закончился.
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«Мне не нужна власть. Я хочу детей, мужа и дальше жарить свои котлеты». Как Гомель встречал Тихановскую
«Вы будете голосовать за Тихановскую - но вы не будете голосовать за нее как за политика. Вы будете голосовать за Тихановскую как за грядущие перемены, новые чистые...
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