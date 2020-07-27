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Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 20-27 июля 2020 года
27.07.2020 14:06 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Положительная динамика цен на рынке новостроек наблюдается уже второй месяц. Средняя цена квартир в новостройках Минска за последнюю неделю выросла на 0.2% и составляет на данный момент 1330 $/м2.
У положительной динамики цен на «вторичке» две основные причины. Во-первых, стремительно сокращается предложение квартир – на рынке остаются более дорогие объекты, что «тянет» среднюю вверх.
Вторая причина связана с ростом оптимизма у новых продавцов. Две недели назад средняя цена у вышедших на рынок квартир составляла 1384 $/м2, по итогам минувшей недели она поднялась до 1401 $/м2.
Объём предложения квартир продолжил сокращаться, причем масштабы оттока объектов из базы на минувшей неделе были внушительными. Количество выставленных на продажу квартир сократилось на 7.2%.
Предложение сократилось во всех сегментах рынка, а также в районах города. Быстрее всего из базы вымывались 1-комнатные квартиры (-8.5%).
Можно предположить, что сокращение предложения связано с сезоном отпусков, когда многие собственники забывают поддерживать актуальность своих объявлений. Также с продажи могут снимать те квартиры, которые были «на эмоциях» выставлены в марте-апреле.
По прошествии недели в областных центрах Беларуси сложилась следующая ценовая ситуация (подробности по ссылке):
В крупных городах Минской области средний уровень цен на квартиры установился на таких отметках: Борисов — 616 $/м2 (+0.3%), Солигорск — 886 $/м2 (без изменений), Молодечно — 738 $/м2 (-0.1%), Жодино — 736 $/м2 (без изменений), Слуцк — 577 $/м2 (-0.6%).
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За неделю, с 20 по 27 июля 2020 года, аналитическим центром Realt.by были отмечены следующие изменения на рынке жилья города Минска:
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