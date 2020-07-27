Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 20-27 июля 2020 года

Индекс цен вторичного рынка жилья растёт вторую неделю подряд. На этот раз он поднялся на 0.4% и составил 1397 $/м2.

Положительная динамика цен на рынке новостроек наблюдается уже второй месяц. Средняя цена квартир в новостройках Минска за последнюю неделю выросла на 0.2% и составляет на данный момент 1330 $/м2.