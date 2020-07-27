Полиглот и автор книг. Новым временным поверенным в делах США в Беларуси стал Джеффри Джук

Источник материала: Tut.by

Новым руководителем дипломатической миссии США в Беларуси стал поверенный в делах Джеффри Джук. Об этом сообщило американское посольство в своем Twitter.





В своем видеообращении новый поверенный в делах рассказал, что для него большая честь возглавить посольство США в Беларуси, а после прибытия в страну посла он станет заместителем главы миссии.

— В следующие несколько лет мне будет интересно познакомиться со многими из вас и вашими богатыми традициями и обычаями, — сказал дипломат.

Новый глава посольства также рассказал о своей любви к велоспорту и американскому футболу.

На сайте посольства США в Беларуси указано , что Джеффри Джук до нового назначения был сотрудником отдела политического планирования при госсекретаре США, где отвечал за вопросы политики в отношении ЕС, западных Балкан и постсоветского пространства. В прошлом Джук работал в посольствах США в Хорватии, Никарагуа, Сербии и Туркменистане. Помимо родного английского он владеет еще пятью языками: французским, немецким, испанским, хорватским и русским. Джук является автором научных работ и книг по истории международной политики. Он женат и воспитывает двоих детей.

Напомним, предыдущая глава посольства США в Беларуси, временная поверенная в делах Дженнифер Мур, завершила свою работу в нашей стране 17 июля. Она проработала в Беларуси два года и сообщила, что новый посол может прибыть в Беларусь уже до конца лета.

Спустя несколько дней, 20 июля, послом Беларуси в США был назначен заместитель министра иностранных дел Олег Кравченко. Дипломатические представительства в обеих странах функционировали без послов с 2008 года.