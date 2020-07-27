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Полиглот и автор книг. Новым временным поверенным в делах США в Беларуси стал Джеффри Джук
27.07.2020 14:27 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Новым руководителем дипломатической миссии США в Беларуси стал поверенный в делах Джеффри Джук. Об этом
В своем видеообращении новый поверенный в делах рассказал, что для него большая честь возглавить посольство США в Беларуси, а после прибытия в страну посла он станет заместителем главы миссии.
— В следующие несколько лет мне будет интересно познакомиться со многими из вас и вашими богатыми традициями и обычаями, — сказал дипломат.
Новый глава посольства также рассказал о своей любви к велоспорту и американскому футболу.
На сайте посольства США в Беларуси
Напомним, предыдущая глава посольства США в Беларуси, временная поверенная в делах Дженнифер Мур,
Спустя несколько дней, 20 июля, послом Беларуси в США
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Новым руководителем дипломатической миссии США в Беларуси стал поверенный в делах Джеффри Джук.
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