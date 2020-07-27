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Светлана Тихановская пришла поддержать голодающую около СИЗО семью задержанного политзаключенного

27.07.2020 15:02 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Кандидат на пост президента Светлана Тихановская в понедельник пришла поддержать семью члена своей инициативной группы, задержанного и признанного правозащитниками политзаключенным Дмитрия Фурманова. В воскресенье, 26 июля, родственники Фурманова начали голодовку у СИЗО № 1 на Володарского.



Как рассказывал TUT.BY, родители задержанного и его невеста записали видеообращение, где рассказали о планируемой акции протеста. Голодают невеста Ольга Карякина и мама Дмитрия: отцу-инвалиду этого делать нельзя по медицинским причинам.


Отец, Александр Фурманов, рассказывал, что о своей акции они уведомили председателя Гродненского облисполкома, главу Администрации президента, главу Совета Республики, министра внутренних дел, председателя Следственного комитета, генпрокурора, главу Верховного суда, а также представителей ЕС и ООН в Беларуси.


Дмитрия Фурманова задержали два месяца назад, во время пикета по сбору подписей за выдвижение кандидатов. Он собирал подписи за своего кандидата, и «забрали» его вместе со стулом и столом.


Семья требует незамедлительно освободить Дмитрия Фурманова и других политзаключенных, находящихся в СИЗО-1, и прекратить против них уголовное дело.


Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Напомним, координатор инициативной группы Светланы Тихановской по Гродненской области Дмитрий Фурманов был задержан вместе с Сергеем Тихановским в Гродно 29 мая.

Ему предъявлены обвинения по ч. 1 ст. 342 (Организация групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок и сопряженных с явным неповиновением законным требованиям представителей власти) УК. 

Amnesty International назвала Фурманова узником совести.

 
Теги: Гродно
 
 
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Кандидат на пост президента Светлана Тихановская в понедельник пришла поддержать семью члена своей инициативной группы, задержанного и признанного...
 
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