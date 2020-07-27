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Светлана Тихановская пришла поддержать голодающую около СИЗО семью задержанного политзаключенного
27.07.2020 15:02 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Кандидат на пост президента Светлана Тихановская в понедельник пришла поддержать семью члена своей инициативной группы, задержанного и признанного правозащитниками политзаключенным Дмитрия Фурманова. В воскресенье, 26 июля, родственники Фурманова начали голодовку у СИЗО № 1 на Володарского.
Отец, Александр Фурманов, рассказывал, что о своей акции они уведомили председателя Гродненского облисполкома, главу Администрации президента, главу Совета Республики, министра внутренних дел, председателя Следственного комитета, генпрокурора, главу Верховного суда, а также представителей ЕС и ООН в Беларуси.
Дмитрия Фурманова задержали два месяца назад, во время пикета по сбору подписей за выдвижение кандидатов. Он собирал подписи за своего кандидата, и «забрали» его вместе со стулом и столом.
Семья требует незамедлительно освободить Дмитрия Фурманова и других политзаключенных, находящихся в СИЗО-1, и прекратить против них уголовное дело.
Напомним, координатор инициативной группы Светланы Тихановской по Гродненской области Дмитрий Фурманов был задержан вместе с Сергеем Тихановским в Гродно 29 мая.
Ему предъявлены обвинения по ч. 1 ст. 342 (Организация групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок и сопряженных с явным неповиновением законным требованиям представителей власти) УК.
Amnesty International назвала Фурманова узником совести.
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Кандидат на пост президента Светлана Тихановская в понедельник пришла поддержать семью члена своей инициативной группы, задержанного и признанного...
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