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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Каравай Минской области весит уже почти 300 000 тонн Всего аграрии убрали 15 % хлебной нивы. Средняя урожайность - 40 центнеров с гектара. При этом жатва богата рекордами. Первым в стране отметку в две тысячи преодолел...

Всего аграрии убрали 15 % хлебной нивы. Средняя урожайность - 40 центнеров с гектара. При этом жатва богата рекордами. Первым в стране отметку в две тысячи преодолел экипаж из Клецкого района. Сергей Янучок и Виктор Жуковский из хозяйства "Кухчицы" 18 лет работают в тандеме. А этот сезон для аграриев особенный: раньше они стали первыми тысячниками в области. И теперь триумфаторы жатвы получили поздравления и подарки.Средняя урожайность в хозяйстве "Кухчицы" - почти 70 центнеров с гектара. В Минской области это один из лучших показателей. Всего аграриям предстоит убрать почти 500 000 гектаров. Собрать планируется не менее 1 800 000 тонн зерна.