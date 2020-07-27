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Каравай Минской области весит уже почти 300 000 тонн

27.07.2020 16:20 — Новости Экономики | БT  
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Источник материала: БT

Всего аграрии убрали 15 % хлебной нивы. Средняя урожайность - 40 центнеров с гектара. При этом жатва богата рекордами. Первым в стране отметку в две тысячи преодолел экипаж из Клецкого района. Сергей Янучок и Виктор Жуковский из хозяйства "Кухчицы" 18 лет работают в тандеме. А этот сезон для аграриев особенный: раньше они стали первыми тысячниками в области. И теперь триумфаторы жатвы получили поздравления и подарки.

Средняя урожайность в хозяйстве "Кухчицы" - почти 70 центнеров с гектара. В Минской области это один из лучших показателей. Всего аграриям предстоит убрать почти 500 000 гектаров. Собрать планируется не менее 1 800 000 тонн зерна.

 
 
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Всего аграрии убрали 15 % хлебной нивы. Средняя урожайность - 40 центнеров с гектара. При этом жатва богата рекордами. Первым в стране отметку в две тысячи преодолел...
 
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