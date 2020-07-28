«Однушка» на Лобанка за $50.286. На продажу выставили 10 квартир в новостройке, срок сдачи дома – декабрь 2020 года

Источник материала: realt.by

КУП «Завод энергоэффективных промышленных конструкций» предложил к продаже 10 однокомнатных квартир в новостройке на пересечении улиц Лобанка и Мазурова в микрорайоне Красный Бор-2. Проектная декларация опубликована в сегодняшнем номере газеты «Звязда». Цена «квадрата» –$ 1450.

16-этажный односекционный жилой дом строят на пересечении улиц Лобанка и Мазурова в микрорайоне Красный Бор-2. Работы на стройплощадке начались в марте 2019 года, сдать объект в эксплуатацию планируется до конца 2020 года (4 квартал).

Дом каркасно-блочный на 143 квартиры: 80 однокомнатных и 63 двухкомнатные. Высота потолков – 2,52 м. Окна и балконные двери ПВХ с двухкамерными стеклопакетами, лоджии застеклены. В прихожих предусмотрены места для установки встроенных шкафов, в ванных комнатах – место под стиральную машину. Квартиры сдаются без отделки.

На первом этаже новостройки появятся помещение товарищества собственников, электрощитовая и подсобка. В доме будет два лифта, грузоподъемностью 1000 кг и 630 кг, рядом – автостоянка на 114 машиномест и велопарковка на 77 мест. Для доступа физически ослабленных лиц на кресле-коляске в подъезде предусмотрено место для установки подъемника.

Сегодня к долевому строительству предлагается 10 однокомнатных квартир площадью 34,68 кв.м по цене в $ 1450 за “квадрат”. Такпри 100% оплате в течение 10 банковских дней со дня регистрации договора “однушка» в новом доме обойдется покупателю в $50.286.

Отметим, что заявление о долевом строительстве жилых помещений будут приниматься (регистрироваться) через 5 календарных дней, а договоры создания объекта долевого строительства будут заключаться через 7 календарных дней после опубликования настоящей декларации. Для подачи заявления необходимо личное присутствие и паспорт гражданина.

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