Юрий Дракохруст. Кто голосует за Лукашенко?

Источник материала: Tut.by

Из кого состоят сторонники действующего президента, сколько среди них женщин и мужчин, горожан и сельчан, молодежи и людей преклонного возраста?

Юрий ДракохрустОбозреватель белорусской службы «Радио Свобода» Кандидат физико-математических наук. Автор книг «Акценты свободы» (2009) и «Семь тощих лет» (2014). Лауреат премии Белорусской ассоциации журналистов за 1996 год. Журналистское кредо: не плакать, не смеяться, а понимать. Блог Юрия Дракохруста на сайте «Радио Свобода»

Свежих данных достоверных опросов на этот счет нет. Нельзя же всерьез воспринимать заоблачный рейтинг в 76%, который насчитало подчиненное ему ведомство. К тому же именно на вопрос, вынесенный в заголовок, озвученные данные этого исследования не отвечают.

Некоторое время назад я опубликовал текст «Приключения рейтинга президента, или Какой процент у Лукашенко» , основанный на данных опросов НИСЭПИ в 2005—2016 годах. В публикации приводились общие данные о динамике рейтинга президента и уровня доверия к нему. Из них следует, что, например, рейтинг А. Лукашенко за этот период менялся довольно сильно, от 49,7% в ноябре 2006 года до 20,5% в сентябре 2011 года.

Нижеследующие графики показывают, как при этом менялась социально-демографическая структура избирателей президента.

График 1. Готовые голосовать за Александра Лукашенко на президентских выборах: распределение по полу, в %



Источник: НИСЭПИ. Нижняя строчка — распределение по полу согласно данным переписи 2009 всего населения 18 лет и старше, остальные части графика — распределение по полу готовых голосовать за А. Лукашенко в соответствующих опросах НИСЭПИ

Из графика видно, что доля женщин среди сторонников президента заметно выше, чем среди населения, имеющего права голоса. Эта доля колебалась от опроса к опросу, но можно констатировать некоторый рост этой доли на протяжении 12 лет. В среднем отклонение составляет примерно 10 процентных пунктов, если среди взрослого населения страны женщины составляют 55%, то среди избирателей президента — в среднем 64%.

Приведенный график не подтверждает расхожее преувеличение, что избиратели Лукашенко — это главным образом женщины, но очевидно, что доля женщин среди готовых голосовать за президента существенно выше, чем среди взрослого населения в целом.

Следует заметить, что распределение по полу населения Беларуси очень стабильное, согласно данным Белстата, в 2005—2016 годах доля женщин среди всего населения (не только среди тех, кому 18 лет и больше) составляла примерно 53.5%.

График 2. Готовые голосовать за Александра Лукашенко на президентских выборах: распределение по месту поселения, в %



Источник: НИСЭПИ. Нижняя строчка — распределение по месту поселения согласно данным переписи 2009 всего населения 18 лет и старше

Из графика видно, что в 2005-2011 году доля горожан среди сторонников А.Лукашенко была заметно ниже, чем среди взрослого населения во время переписи 2009 году. После этого наблюдался рост доли горожан, хотя она все равно была ниже, чем среди взрослого населения в целом.

Однако стоит принимать во внимание, что за 12 лет исследований распределение населения по месту поселения изменилось. Если согласно данным Белстата в 2005 году доля горожан среди всего населения составляла 70,8%, то в 2016 году она увеличилась до 77,6% (рост почти на 7 процентных пунктов).

Так что рост горожан среди сторонников Лукашенко объясняется, кроме всего прочего, еще и тем, что доля горожан выросла среди всего населения страны.

И опять же — расхожее преувеличение: за Лукашенко главным образом деревня.

Это не так. Большинство среди его сторонников — горожане. Но правда, что доля крестьян среди его электората выше, чем в среднем по стране примерно на 7 процентных пунктов.

График 3. Готовые голосовать за Александра Лукашенко на президентских выборах: распределение по возрасту, в %



Источник: НИСЭПИ. Нижняя строчка — распределение по возрасту поселения согласно данным переписи 2009 всего населения 18 лет и старше

График 3 показывает тесную связь симпатий к президенту и возраста. Доля молодежи среди его приверженцев примерно в полтора раза меньше, чем среди взрослого населения в целом, доля людей преклонного возраста (60 лет и старше) в полтора раза (в некоторые годы — в два раза) выше, чем их доля среди населения, имеющих право голоса.

На протяжении 12 лет можно заметить небольшую тенденцию к росту доли молодежи среди готовых голосовать за Лукашенко, но она все равно существенно меньше, чем доля молодых людей во всем населении.

График 4. Готовые голосовать за Александра Лукашенко на президентских выборах: распределение по образованию, в %



Источник: НИСЭПИ. Нижняя строчка — распределение по образованию согласно данным переписи 2009 всего населения 18 лет и старше

Образование — один из самых сильных факторов, который обусловливает готовность голосовать за А.Лукашенко. Среди его сторонников доля людей с относительно низким образованием (без образования+начальное образование+базовое образование) вдвое (в некоторые годы — втрое) выше, чем среди взрослого населения в целом.

С другой стороны, доля лиц с высшим образованием среди готовых голосовать за Лукашенко существенно ниже, чем среди взрослого населения в целом, при этом за 12 лет произошел некоторых рост доли высокообразованных среди электората президента.

***

Подводя итоги, следует сказать, что социально-демографическая структура электората президента существенно отличается от этой структуры всего взрослого населения: среди сторонников Лукашенко несколько выше доли женщин и сельчан, и очень существенно выше доли людей преклонного возраста и относительно низкого образования.

При этом эти структурные особенности оказывались более устойчивыми, чем сам по себе рейтинг главы государства, его рейтинг за эти 12 лет менялся сильнее, чем структура его электората.

Можно предположить, что и на выборах нынешнего года она останется примерно такой же.

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции