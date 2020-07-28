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Курсы валют на 28 июля

28.07.2020 10:14 — Новости Экономики | БT  
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Источник материала: БT

Какие курсы валют на Белорусской валютно-фондовой бирже.  сейчас расскажу: На прошедших накануне торгах доллар и российский рубль потеряли в цене, евро  подорожал. И на это утро: доллар - 2 рубля 39 копеек, евро - 2 рубля 79 копеек и 3 рубля 34 копейки стоят 100 российских.
 
Теги: Курсы валют
 
 
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На прошедших накануне торгах доллар и российский рубль потеряли в цене, евро  подорожал. И на это утро: доллар - 2 рубля 39 копеек, евро - 2 рубля 79 копеек и 3 рубля 34...
 
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