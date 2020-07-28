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Белорусские аграрии приближаются к намолоту в 2 миллиона тонн зерна
28.07.2020 12:48 — Новости Экономики | БT
Источник материала: БTУбрана пятая часть площадей. Средняя урожайность по стране 37,8 центнера с гектара. В лидерах по темпам Гомельская и Брестская области. По урожайности – Гродненская, там с гектара собирают 50 центнеров. Практически началась массовая жатва в самом северном регионе страны - Витебском.
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Убрана пятая часть площадей. Средняя урожайность по стране 37,8 центнера с гектара. В лидерах по темпам Гомельская и Брестская области. По урожайности –...
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