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Белорусские аграрии приближаются к намолоту в 2 миллиона тонн зерна

28.07.2020 12:48 — Новости Экономики | БT  
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Источник материала: БT

Убрана пятая часть площадей. Средняя урожайность по стране 37,8 центнера с гектара. В лидерах по темпам  Гомельская и Брестская области. По урожайности – Гродненская, там с гектара собирают 50 центнеров. Практически началась массовая жатва в самом северном регионе страны   - Витебском


 
Теги: Витебск
 
 
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Убрана пятая часть площадей. Средняя урожайность по стране 37,8 центнера с гектара. В лидерах по темпам  Гомельская и Брестская области. По урожайности –...
 
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