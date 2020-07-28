Давление из Москвы усилилось. Белорусские налоговики не хотят переходить на российские ИТ-платформы

Источник материала: Tut.by

Правительство России активно лоббирует перевод информационных систем, применяемых в Беларуси в сфере налогового контроля, на российские цифровые платформы. Министерство по налогам и сборам Беларуси (МНС) не поддерживает эту инициативу, о чем и проинформировало другие белорусские госорганы и попросило их высказать свое мнение для обсуждения данной темы на рабочей встрече с премьер-министром Романом Головченко.



15 июля премьер-министр России Михаил Мишустин ознакомил белорусское правительство с работой Федеральной налоговой службы. На встрече присутствовал и глава МНС Беларуси Сергей Наливайко. Фото: пресс-служба правительства РФ

С 2019 года правительство РФ активно продвигает предложения о переводе информационных систем, применяемых в Беларуси в сфере фискального контроля, на российские цифровые платформы. Это действующие или разрабатываемые системы контроля работы кассового оборудования, маркировки товаров контрольными (идентификационными) знаками или средствами идентификации, системы электронных счетов-фактур и электронных накладных, прослеживаемости товаров.

МНС является координатором функционирования систем фискального администрирования в Беларуси. В министерстве видят «ряд критических рисков», которые несет в себе перевод национальных информационных систем на зарубежные программно-аппаратные платформы. Поэтому МНС до настоящего времени не соглашалось с таким подходом, в том числе при обсуждении вопроса в органах Союзного государства и на площадке Евразийской экономической комиссии (ЕЭК).

«В настоящее время давление с российской стороны усилилось, в связи с чем необходимо еще раз всесторонне оценить ситуацию на основе мнения всех заинтересованных и информировать правительство Беларуси», говорится в письме МНС Беларуси.

Белорусские налоговики выделяют следующие угрозы:

— получение и использование российским правительством, а также субъектами предпринимательской деятельности (например, ООО «Оператор-ЦРПТ») коммерческой информации о финансово-хозяйственной деятельности белорусских субъектов хозяйствования на основе доступа к информации по всей цепочке движения товаров, в том числе об объемах ввоза и экспорта товаров, участниках оборота, формировании добавленной стоимости, уровне маржинальности и др.;

— зависимость от добросовестности российской стороны в выполнении обязательств по обеспечению беспрепятственного доступа к информационным системам контролирующих органов и субъектов хозяйствования Республики Беларусь, возможность технической блокировки «нежелательных» белорусских участников рынка;

— в случае прекращения отношений в рамках указанных союзов, невозможность в течение как минимум двух лет восстановления и запуска национальных систем, выполняющих аналогичные функции;

— отсутствие возможности влияния на стоимость услуг операторов российских систем, в случае если эти системы работают на коммерческой основе;

— отсутствие возможности изменения порядка функционирования (как в сторону увеличения функционала, так и в сторону сокращения или уточнения) в интересах государства и субъектов предпринимательской деятельности;

— зависимость от российской стороны в случае если будет прекращено обслуживание информационных систем;

— необходимость изменений в ведении бухгалтерского и налогового учета, порядке оформления учетных документов и ряд других.

По информации TUT.BY, давление усилилось с назначением в январе 2020 года на пост премьер-министра РФ Михаила Мишустина, который до этого 10 лет руководил Федеральной налоговой службой. Ряд экспертов считает , что он сделал российскую налоговую службу одной из самых технически оснащенных и прогрессивных в мире.

Мишустин уже успел ознакомить с работой ФНС как бывшего премьер-министра Беларуси Сергея Румаса, так и действующего главу белорусского правительства Романа Головченко, а также руководителя коллегии ЕЭК Михаила Мясниковича, который словом «фантастика» оценил прошлую работу российского премьер-министра.

22 июля Михаил Мишустин заявил , что «глубоко верит» в потенциал Союзного договора с Беларусью, стороны могут обсудить единые цены на энергоносители после утверждения единого налогового кодекса.

— И верю в то, что если мы совместно по этим картам создадим единое пространство и примем, с изъятиями, возможно, единый налоговый кодекс, когда мы сможем унифицировать наши ставки, подходы, то мы сможем разговаривать в том числе о механизме ценообразования на энергоносители, как, в принципе, и предлагают наши белорусские партнеры, — сказал Мишустин.