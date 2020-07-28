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Витебщина планирует экспортировать пшеничную и ржаную муку

28.07.2020 12:48 — Новости Экономики | БT  
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Источник материала: БT

Витебщина планирует экспортировать пшеничную и ржаную муку при условии выполнения госзаказа и обеспечения кормами животноводческий комплекс, что по предварительным подсчетам составит миллион тонн из миллиона трехсот запланированных в этом году. По словам губернатора региона, за последние десятилетия в области не было такого урожая. А экспорт могли себе позволить лишь единожды. Если сложится, это будет второй случай за всю историю области. Первые 100 тысяч тон за границу отправили в 2015 году.

Для эффективной работы в этом году область закупит сотню комбайнов Гомсельмаш. Получать их начнут уже со следующей недели. О том, какой урожай в этом году ждет страну, насколько обеспечим продовольственную безопасность, расскажем завтра в новой серии "На контроле Президента" "Наш хлеб".

 
 
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Витебщина планирует экспортировать пшеничную и ржаную муку при условии выполнения госзаказа и обеспечения кормами животноводческий комплекс, что по...
 
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