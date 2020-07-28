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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Витебщина планирует экспортировать пшеничную и ржаную муку Витебщина планирует экспортировать пшеничную и ржаную муку при условии выполнения госзаказа и обеспечения кормами животноводческий комплекс, что по...

Витебщина планирует экспортировать пшеничную и ржаную муку при условии выполнения госзаказа и обеспечения кормами животноводческий комплекс, что по предварительным подсчетам составит миллион тонн из миллиона трехсот запланированных в этом году. По словам губернатора региона, за последние десятилетия в области не было такого урожая. А экспорт могли себе позволить лишь единожды. Если сложится, это будет второй случай за всю историю области. Первые 100 тысяч тон за границу отправили в 2015 году.Для эффективной работы в этом году область закупит сотню комбайнов Гомсельмаш. Получать их начнут уже со следующей недели. О том, какой урожай в этом году ждет страну, насколько обеспечим продовольственную безопасность, расскажем завтра в новой серии"Наш хлеб".