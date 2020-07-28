Тихановская на «Беларусь 1»: Мы зовем на выборы, а власть угрожает майданом

Источник материала: Tut.by

Во время выступления перед избирателями на телеканале «Беларусь 1» Светлана Тихановская заявила, что выборы 9 августа не будут свободными и честными, но призвала всех прийти именно в это день и оставить голос за нее, чтобы сделать жизнь такой, «как мы заслуживаем».



Фото: скриншот видео «Беларусь 1»

— Вас пугают, что если вы не выберете нынешнюю власть, то здесь будет майдан. На самом деле все не так, — заявила кандидат, обозначив, что она, ее соратницы и команда, а также рабочие, студенты, бизнесмены, преподаватели, продавцы, инженеры не хотят майданов. — Против всех этих мирных людей — главнокомандующий, у которого есть сила и оружие. Мы зовем на выборы, а власть зовет на майдан. Мы говорим, что большинство белорусов хочет жить в свободной богатой стране, а власть угрожает нам майданом.

Кандидат заверила, что главная ценность страны — независимость, которой она не намерена торговать.

— Вас пугают, что без нынешней власти вам перестанут платить пенсии. На самом деле это не так. Пенсии платит не власть, а ваши дети и внуки из налогов, а потом добавляют своим старикам из зарплаты, потому что на эти пенсии жить нельзя. Если внуки уедут, то платить пенсии будет некому. А они уедут, если мы перешагнем 26-летний рубеж и останемся с этой властью, — заявила Тихановская.

Политик обозначила, что ее команда знает, как увеличить пенсии в несколько раз: на это пойдут бюджетные средства от ненужных массовых мероприятий, а также в результате отказа от президентских резиденций и частного самолета.

— Вас пугают, что экономика развалится, заводы закроют, а рабочих уволят. На самом деле все это уже случилось. Экономика уже разваливается, заводы и фабрики в убытках, а рабочих сокращают. Белорусские предприятия, которые были гигантами и гордостью промышленности, превратились в объекты недвижимости и сдаются в аренду, — обозначила Тихановская.

Кандидат продолжила тему производства заявлением, что оно может быть эффективным, если им будут управлять профессионалы, которые знают, как сделать предприятия прибыльными.

— Вас пугают, что кроме действующей власти никто не умеет управлять государством. На самом деле это действующая власть не умеет управлять государством так, чтобы люди жили, а не доживали до зарплаты, чтобы молодежь хотела остаться в стране.

Тихановская заявила, что вместе со своей командой намерена привести Беларусь к свободной и счастливой жизни. Она призвала людей посещать санкционированные митинги, не голосовать досрочно, приходить на избирательные участки 9 августа и повторила, что в случае избрания президентом в течение полугода назначит новые выборы.

— Руководители, которые принуждают голосовать досрочно, должны знать, что это незаконно и карается штрафом в 15 базовых величин, — напомнила кандидат. — Члены комиссий несут уголовную ответственность за подделывание голосов. Я прошу их не забывать об этом.

В конце выступления Тихановская описала Беларусь «какой она может быть». В ней президенты сменяются, у инженеров и рабочих хороший достаток, молодежь не боится принудительного распределения, которого нет, безработные не облагаются налогом, а получают пособие, на которое «можно жить месяц, а не день», у учителей достойная зарплата, милицию и армию люди уважают, потому что правоохранительные органы не выходят против народа с дубинками и щитами. Но это случится при одном условии, если люди 9 августа проголосуют за нее.