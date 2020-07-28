«Как всегда, улыбнулся при встрече, настрой нормальный». Адвокаты Бабарико посетили его в СИЗО КГБ

Источник материала: Tut.by

Адвокаты Виктора Бабарико посетили его в СИЗО КГБ, информацию о якобы переводе экс-претендента в президенты в СИЗО № 1 на улице Володарского защитники в комментарии TUT.BY опровергли.



СИЗО № 1 на улице Володарского в Минске. Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Ранее в соцсетях появилась информация о том, что Виктора Бабарико якобы перевели в СИЗО № 1 на Володарского. Защитники экс-претендента встретились с ним в СИЗО КГБ вечером 28 июля.

— С момента прошлой встречи, которая была в минувшую пятницу на процессуальном действии, у Виктора Дмитриевича все спокойно. Соответственно, информацию о его якобы переводе мы не подтверждаем. Времени на общение у нас было около получаса, поэтому быстро обсудили рабочие вопросы. Он, как всегда, улыбнулся при встрече, настрой нормальный, — рассказали адвокаты Дмитрий Лаевский и Наталья Мацкевич.

Напомним, Виктор Бабарико был задержан 18 июня и помещен в СИЗО КГБ. Изначально обвинение ему предъявлено по трем статьям Уголовного кодекса: с ч. 2 ст. 431 (Дача взятки), ч. 2 ст. 243 (Уклонение от уплаты сумм налогов) и ч. 2 ст. 235 (Легализация средств, полученных преступным путем).

24 июля Генпрокуратура заявила , что обвинение Виктору Бабарико переквалифицировано с ч. 2 ст. 431 (Дача взятки) на ч. 3 ст. 430 (Получение взятки). Обвинения по ч. 2 ст. 243 (Уклонение от уплаты сумм налогов) и ч. 2 ст. 235 (Легализация средств, полученных преступным путем) также остаются в силе.