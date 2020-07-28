«За 10 лет белорусский рубль обесценился в 8 раз». Черечень выступил за экономические реформы

Источник материала: Tut.by

Сергей Черечень планирует создать бизнес-ассоциацию, которая будет поддерживать малый и средний бизнес, а сам политик в случае избрания президентом намерен проводить экономические реформы. Во время второго выступления на телевидении кандидат в президенты озвучил основные пункты экономического блока своей предвыборной программы.



Фото: скриншот видео «Беларусь 1»

— 10 лет Беларусь топчется в развитии на одном месте, все больше отстает от всего мира и соседей. От чиновников и с экранов телевизора мы слышим, что экономика растет. Но этот рост — только в белорусских рублях, которые постоянно обесцениваются. В июле 2010 года 1 доллар стоил на нынешние деньги 30 копеек. За эти годы белорусский рубль обесценился в 8 раз. Это не случайность и не чей-то заговор, а прямой результат недальновидной экономической политики власти, — начал выступление Сергей Черечень.

Кандидат подчеркнул, что в последние 10 лет рост белорусской экономики в долларовом эквиваленте составлял менее 1% в год, и назвал этот период застоем. А дальше сравнил изменения в доходах белорусов и жителей соседней страны.

— В 2010 году нам публично обещали рост средней зарплаты за пять лет до 1000 долларов. <…> Сейчас зарплата в Беларуси такая же, как и 10 лет назад, — 500 долларов. Но даже эта средняя зарплата, которая для многих остается недостижимой, ниже, чем минимальная зарплата во соседней Литве, которая там составляет примерно 550 евро, а средняя зарплата — 1380 евро. Она превышает среднюю в Беларуси более чем в три раза, — заявил кандидат

Черечень выразил несогласие с проводимой политикой поддержки неэффективных госпредприятий и привилегированном положении некоторых частных компаний, в то время как основная часть частного бизнеса регулярно сталкивается с преградами, неплатежами и с трудом отстаивает свои права.

— Белорусские компании, которыми мы можем гордиться, — это частная инициатива: всемирно известные IT-компании с белорусскими корнями, новая легкая промышленность, динамично развивающиеся сети ритейла, современные строительные материалы. Частный бизнес зарабатывает для страны деньги, платит налоги. Но в этом году во время чрезвычайно ситуации, частный бизнес вместо поддержки государства получает угрозы и оскорбления, — говорит кандидат.

Черечень предложил бизнесу объединяться и защищать свои законные интересы на государственном уровне, а также анонсировал создание бизнес-ассоциации на основе общественного объединения «Дипломатия».

— Согласно программе реформ, она будет заниматься разработкой и введением новых законов, направленных на упрощение ведения бизнеса, созданием экосистемы для развития предпринимательства, бизнес-инкубаторов и фондов поддержки бизнеса с привлечением профильных международных институтов, — сообщил Сергей Черечень.

— Здоровые инвестиции станут чаще приходить в Беларусь тогда, когда в стране будет честная и прозрачная правовая система, будут нерушимый гарантии частной собственности, будет разумная и предсказуемая экономическая политика <…>. Тогда будут создаваться новые рабочие места с привлекательными зарплатами, достойными условиями труда и хорошим соцпакетом, а бюджет сможет позволить больше социальных программ, благодаря росту налогов, — подчеркнул кандидат.