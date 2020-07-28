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Власти продолжат вкладывать средства в модернизацию «Могилевхимволокно»

28.07.2020 20:53 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Власти Беларуси не отказываются от второй очереди модернизации госпредприятия «Могилевхимволокно». Об этом сказал журналистам премьер-министр Беларуси Роман Головченко после посещения химзавода.


В ноябре 2016 года Александр Лукашенко посещал «Могилевхимволокно» и заявил, что в 2020 году это будет совершенно новое предприятие. «Мы хотим закончить модернизацию с той целью, чтобы здесь произвести ту продукцию, которая обязательно будет нужна на рынке», — заявил он.

Капитальные затраты на модернизацию «Могилевхимволокно» оценивались в 200 млн евро.

В конце 2018 года «Могилевхимволокно» ввело в строй первую очередь комплекса по производству полиэфирной продукции. Мощности позволяют получить новые ассортименты синтетического волокна объемом 50 тыс. тонн в год. Для «Могилевхимволокна» это большая маржинальность, меньшая дотационность и высокая конкурентоспособность, говорил тогдашний вице-премьер Игорь Ляшенко.

Вторая очередь инвестпроекта по развитию предприятия предусматривала обновление оборудования и переход на современные технологии производства гранулята ПЭТ, полиэфирного волокна и полиэфирных технических нитей. Это должно значительно снизить затраты на производство и расширить ассортимент продукции.

В качестве партнера виделась китайская компания. Но по итогу за прошедшее время реализовать задуманное не удалось. В причинах случившегося Лукашенко поручил разобраться премьер-министра Романа Головченко.

— Президент поставил задачу, посмотреть почему «пробуксовка», почему не реализуются решения, которые были приняты. Но [за прошедшее время] изменилась мировая конъюнктура, стоимость сырья. Поэтому при реализации масштабных планов, надо более осторожно и выверенно действовать. Сегодня обсуждали с руководством предприятия и Могилевской области по какому пути пойти, чтобы выполнить поручения главы государства по дальнейшей модернизации предприятия. Но сделать это надо менее рискованно как для предприятия, так и для бюджета, — сказал Головченко.

По его словам, на данный момент кардинально важно вывести «Могилевхимволокно» на прибыльную работу. «Сейчас есть участки, где неплохая рентабельность. А есть — где дела идут пока не так хорошо. Речь идет об оптимизации работы предприятия в целом», — отметил руководитель правительства.

Роман Головченко также встречался с трудовым коллективом «Могилевхимволокно» и люди спрашивали, будет ли продолжена модернизация предприятия.

— Этот вопрос вызывает у людей беспокойство. Сейчас заканчивается формирование бизнес-планов. Возможно, это будет не вторая очередь, а несколько проектов. Обсуждали, что должно сделать правительство, что — предприятие, что — концерн «Белнефтехим», чтобы приступить к практической реализации проекта в кратчайшие сроки. Мы идем по этому пути. Никто не отказывается [от продолжения модернизации «Могилевхимволокно"], — заверил премьер-министр.

 
 
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В ноябре 2016 года Александр Лукашенко посещал «Могилевхимволокно» и заявил, что в 2020 году это будет совершенно новое предприятие.
 
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