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Канопацкая на ТВ: Я нужна вам, как мирный и думающий о каждом президент-реформатор
28.07.2020 19:40 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Стране нужен новый президент-реформатор и таким президентом станет она — Анна Канопацкая, заявила кандидат в президенты во время своего выступления по белорусскому телевидению.
Анна Канопацкая начала свое выступление на белорусском языке. Она напомнила, что от выбора, каждого, кто придет на избирательные участки, зависит будущее страны, будущее детей, родных и близких. А затем перешла на русский, «чтобы послание было правильно понято во всем русскоговорящем пространстве» и рассказала о программе с которой идет на выборы.
Кандидат напомнила, что гарантом независимости страны и конституции является президент, которого предстоит выбирать 9 августа. На этом посту, заявила Канопацкая, должен находиться человек, близкий каждому избирателю, понимающий его нужды и проблемы.
— Надо полностью отказаться от стереотипов прошлого, уметь мыслить по-новому, видеть перспективу, находиться в постоянном поиске. И самое главное, что мы не должны забывать, что в основе всех этих требований и подходов должны находиться только интересы Беларуси и людей, проживающих в нашей стране.
Дальше Канопацкая рассказала, что ей предстоит сделать на посту президента страны. Кандидат заявила, что без перемен будет не обойтись, потому что они назрели давно.
— Я готова к осуществлению перемен, — заверила Канопацкая. Она добавила, что для того, чтобы перемены прошли безболезненно, нужна точка опоры и для нее такой точкой станут граждане страны.
— Да, мы все разные, но хотим одного и того же — быть счастливыми, свободными, уверенными в завтрашнем дне, быть радостными и здоровыми и для этого у нас есть все необходимое, — сказала Канопацкая.
Она перечислила природу и местоположение Беларуси, ее экономический и трудовой потенциал. Все это позволит сделать так, чтобы люди могли жить, а не выживать, как это сейчас происходит в большинстве регионов страны, добавила Канопацкая.
Кандидат призвала не верить тем, кто «обещает светлое будущее уже завтра», так как «путь перемен требует времени, сплоченности и отдачи каждого». Она привела в пример Польшу, которая своего нынешнего благосостояния добивалась десятилетия. И добавила, что все преобразования будет осуществлять мирным эволюционным, а не революционным путем.
— Я не являюсь техническим кандидатом, канидатом-спойлером, я осознанно иду во власть, — заверила Канопацкая и напомнила про свой опыт государственной работы на депутатском посту. Кандидат также заверила, что имеет конкретную программу действий по созданию в Беларуси правового государства, а в ее команду вошли представители различных политических партий и течений.
— Сейчас нам необходима ваша поддержка, ваши голоса. Дорогие белорусы, я нужна вам, как мирный и думающий о каждом из вас президент-реформатор. Президент, выступающий за консолидацию, а не раскол.
Канопацкая заявила, что в первые месяцы президентства проведет народное собрание, в котором примут участие «все, у кого есть конкретные идеи, как построить Беларусь для людей». А за время своего президентского срока создаст все условия для перехода от авторитарного режима к демократии. Она убеждена, что Беларусь должна стать парламентско-президентской республикой, а президент избираться на 7 лет. Канопацкая также пообещала создать новую национально-демократическую партию, которая объединит всех, кто видит Беларусь европейской страной.
— Я сделаю так, что вы будете чувствовать себя счастливыми гражданами свободной страны.
Канопацкая пообещала «не торговать суверенитетом», как это делают нынешние власти.
— Я заявляю, ни украинский, ни грузинский сценарий не пройдут, народ не допустит. Но чтобы этого не случилось, мы должны быть бдительными и помнить: Крым — это Украина, а Сухуми и Цхинвали — это Грузия.
Как президент, пообещала Канопацкая, такого опасного выбора она не допустит, страна сохранит свой суверенитет. Канопацкая также пообещала, что будет инициировать возвращение государственного статуса гербу Пагоня и БЧБ-флагу, объявление Дня Воли главным государственным праздником, а также ввести уголовную ответственность за отрицание существование белорусской нации.
Кандидат заявила, что стране нужен стабильный экономический рост, а для этого необходимы реформы, которые предусмотрены ее программой. Среди них — частная собственность на землю, привлечение капиталов, поддержка ИТ-сектора и другие.
Канопацкая пообещала в переходный период позаботиться о каждом белорусе и заверила, что выполнит свои обещания.
— Призывая вас проголосовать за меня — Анну Канопацкую, я отдаю отчет, какую ответственность возлагаю на себя и свою команду. Мы сделаем наши реформы мирными и продуманными.
Она призвала приходить всех на участки 9 августа и отдать свой голос за нее — Анну Канопацкую, как «единственного кандидата, предлагающего бескровный, цивилизованный демократический переход власти в стране».
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Канопацкая заявила, что в первые месяцы президентства проведет народное собрание, в котором примут участие «все, у кого есть конкретные идеи, как построить...
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