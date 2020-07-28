Канопацкая на ТВ: Я нужна вам, как мирный и думающий о каждом президент-реформатор

Источник материала: Tut.by

Стране нужен новый президент-реформатор и таким президентом станет она — Анна Канопацкая, заявила кандидат в президенты во время своего выступления по белорусскому телевидению.



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Анна Канопацкая начала свое выступление на белорусском языке. Она напомнила, что от выбора, каждого, кто придет на избирательные участки, зависит будущее страны, будущее детей, родных и близких. А затем перешла на русский, «чтобы послание было правильно понято во всем русскоговорящем пространстве» и рассказала о программе с которой идет на выборы.

Кандидат напомнила, что гарантом независимости страны и конституции является президент, которого предстоит выбирать 9 августа. На этом посту, заявила Канопацкая, должен находиться человек, близкий каждому избирателю, понимающий его нужды и проблемы.

— Надо полностью отказаться от стереотипов прошлого, уметь мыслить по-новому, видеть перспективу, находиться в постоянном поиске. И самое главное, что мы не должны забывать, что в основе всех этих требований и подходов должны находиться только интересы Беларуси и людей, проживающих в нашей стране.

Дальше Канопацкая рассказала, что ей предстоит сделать на посту президента страны. Кандидат заявила, что без перемен будет не обойтись, потому что они назрели давно.

— Я готова к осуществлению перемен, — заверила Канопацкая. Она добавила, что для того, чтобы перемены прошли безболезненно, нужна точка опоры и для нее такой точкой станут граждане страны.

— Да, мы все разные, но хотим одного и того же — быть счастливыми, свободными, уверенными в завтрашнем дне, быть радостными и здоровыми и для этого у нас есть все необходимое, — сказала Канопацкая.

Она перечислила природу и местоположение Беларуси, ее экономический и трудовой потенциал. Все это позволит сделать так, чтобы люди могли жить, а не выживать, как это сейчас происходит в большинстве регионов страны, добавила Канопацкая.

Кандидат призвала не верить тем, кто «обещает светлое будущее уже завтра», так как «путь перемен требует времени, сплоченности и отдачи каждого». Она привела в пример Польшу, которая своего нынешнего благосостояния добивалась десятилетия. И добавила, что все преобразования будет осуществлять мирным эволюционным, а не революционным путем.

— Я не являюсь техническим кандидатом, канидатом-спойлером, я осознанно иду во власть, — заверила Канопацкая и напомнила про свой опыт государственной работы на депутатском посту. Кандидат также заверила, что имеет конкретную программу действий по созданию в Беларуси правового государства, а в ее команду вошли представители различных политических партий и течений.

— Сейчас нам необходима ваша поддержка, ваши голоса. Дорогие белорусы, я нужна вам, как мирный и думающий о каждом из вас президент-реформатор. Президент, выступающий за консолидацию, а не раскол.

Канопацкая заявила, что в первые месяцы президентства проведет народное собрание, в котором примут участие «все, у кого есть конкретные идеи, как построить Беларусь для людей». А за время своего президентского срока создаст все условия для перехода от авторитарного режима к демократии. Она убеждена, что Беларусь должна стать парламентско-президентской республикой, а президент избираться на 7 лет. Канопацкая также пообещала создать новую национально-демократическую партию, которая объединит всех, кто видит Беларусь европейской страной.

— Я сделаю так, что вы будете чувствовать себя счастливыми гражданами свободной страны.

Канопацкая пообещала «не торговать суверенитетом», как это делают нынешние власти.

— Я заявляю, ни украинский, ни грузинский сценарий не пройдут, народ не допустит. Но чтобы этого не случилось, мы должны быть бдительными и помнить: Крым — это Украина, а Сухуми и Цхинвали — это Грузия.

Как президент, пообещала Канопацкая, такого опасного выбора она не допустит, страна сохранит свой суверенитет. Канопацкая также пообещала, что будет инициировать возвращение государственного статуса гербу Пагоня и БЧБ-флагу, объявление Дня Воли главным государственным праздником, а также ввести уголовную ответственность за отрицание существование белорусской нации.

Кандидат заявила, что стране нужен стабильный экономический рост, а для этого необходимы реформы, которые предусмотрены ее программой. Среди них — частная собственность на землю, привлечение капиталов, поддержка ИТ-сектора и другие.

Канопацкая пообещала в переходный период позаботиться о каждом белорусе и заверила, что выполнит свои обещания.

— Призывая вас проголосовать за меня — Анну Канопацкую, я отдаю отчет, какую ответственность возлагаю на себя и свою команду. Мы сделаем наши реформы мирными и продуманными.

Она призвала приходить всех на участки 9 августа и отдать свой голос за нее — Анну Канопацкую, как «единственного кандидата, предлагающего бескровный, цивилизованный демократический переход власти в стране».