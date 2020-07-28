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Поддержка реального сектора экономики. Премьер-министр посетил Могилевхимволокно

28.07.2020 21:54 — Новости Экономики | БT  
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Источник материала: БT

Среди приоритетных направлений работы государства - поддержка реального сектора экономики. Это и предоставление льготных тарифов на электро- и теплоэнергию, и освобождение от некоторых видов налогов. Такой информацией поделился премьер-министр Роман Головченко во время посещения предприятия "Могилевхимволокно". Гиганту промышленности в итоге удалось выстоять в непростой период для мировой экономики, обеспечить загрузку линий, стабильную работу и сохранить возможность выплачивать зарплату. Вместе с тем есть проблемы с выполнением поручения Президента о реализации инвестпроекта по производству полиэфирной продукции.  На данный момент успешно реализована и работает только его первая очередь. Как дальше будет продвигаться масштабный проект, обсуждали прямо на предприятии.

Роман Головченко, Премьер-министр Беларуси: "Возможно, это будет не один, а несколько проектов модернизации. Сейчас как раз заканчивается формирование бизнес-планов. Мы вместе с руководством концерна "Белнефтехим" и предприятия как раз обсуждаем график, как это сделать в наиболее сжатые сроки, с тем чтобы как можно быстрее приступить к их практической реализации. Что нужно делать предприятию, что должен сделать концерн, что должно сделать правительство. Мы идем по этому пути, и никто ни от чего не отказывается. Поручение Президента будет выполнено”. 

Модернизацию предприятия и его дальнейшую судьбу обсуждали и во время встречи премьер-министра с трудовым коллективом завода.  Вопросы касались и заработной платы.

 
 
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Среди приоритетных направлений работы государства - поддержка реального сектора экономики. Это и предоставление льготных тарифов на электро- и теплоэнергию, и...
 
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