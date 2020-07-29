ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Автомагазинов на селе в I полугодии стало больше на 12 %

29.07.2020 11:26 — Новости Экономики | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Автомагазинов на селе в первом полугодии стало больше на 12 %. Сейчас их уже более 1 150. Показатель же обеспеченности населения торговыми площадями в целом по Беларуси закрепился на достаточно высоком уровне и превысил отметку в 800 квадратных метров на 1 000 человек (при нормативе в 600 квадратных метров). По данным статистики, розничный товарооборот за январь - июнь составил 25 млрд рублей с ростом почти в 3 % за год. По словам аналитиков, на положительную тенденцию роста розничного товарооборота повлияли несколько факторов. В их числе - сохранение скорых темпов роста реальных денежных доходов, стабильная ценовая ситуация и активная маркетинговая политика торговых сетей.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Автомагазинов на селе в первом полугодии стало больше на 12 %. Сейчас их уже более 1 150. Показатель же обеспеченности населения торговыми площадями в целом по...
 
Новости дня
Новости экономики
 
Мебельный форум пройдет в Минске 9-12 сентября
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Экономики

Свежие газеты

28.07.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Міёрскія навіны
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Кировец
Кричевская жизнь
29.07.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Вороновская газета
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма

Архив (Новости Экономики)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика