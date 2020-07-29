Умеете ли вы правильно подавать обращения в госорганы?

Источник материала: Tut.by

Подача обращений — основной способ коммуникации между населением и властью, и в последнее время это стало очень популярным. Интернет пестрит петициями, а под дверями госучреждений выстраиваются длинные очереди из желающих официально обратиться и получить ответ.

Все, что связано с обращениями, регулируется Законом об обращениях граждан и юридических лиц. Как и любой другой нормативно-правовой акт, документ объемный и непростой. Хорошо ли вы знаете свои права и обязанности как заявителя? Давайте проверим!