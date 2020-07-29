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Умеете ли вы правильно подавать обращения в госорганы?
29.07.2020 11:38 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Подача обращений — основной способ коммуникации между населением и властью, и в последнее время это стало очень популярным. Интернет пестрит петициями, а под дверями госучреждений выстраиваются длинные очереди из желающих официально обратиться и получить ответ.
Все, что связано с обращениями, регулируется Законом об обращениях граждан и юридических лиц. Как и любой другой нормативно-правовой акт, документ объемный и непростой. Хорошо ли вы знаете свои права и обязанности как заявителя? Давайте проверим!
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Хорошо ли вы знаете свои права и обязанности как заявителя? Давайте проверим!
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